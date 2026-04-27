Tragedia en una escuela de Rosario: una niña de seis años se cayó en el recreo, se golpeó la cabeza y murió

La versión inicial del accidente, que apunta a una caída provocada por cordones desatados, fue puesta en duda por la familia. El padre de la niña relató en LT8 que, al ser notificado, le informaron que se trataba de un golpe leve. “Pasé por casa, agarré una toalla y una remera, porque supuestamente era leve y cuando me acerqué a la escuela veo a la ambulancia y la camilla que entra”, contó.