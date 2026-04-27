Tragedia en una escuela de Rosario: una niña de seis años se cayó en el recreo, se golpeó la cabeza y murió

Resumen para apurados
- Luna, de seis años, murió en Rosario tras golpearse la cabeza al caer durante el recreo en la Escuela N° 117 el pasado viernes. El hecho conmociona a la comunidad educativa local.
- La niña impactó contra un banco de cemento y falleció tras 48 horas de internación. Su familia cuestiona la versión oficial del accidente y asegura que no fue por cordones desatados.
- La justicia investigará las circunstancias del hecho mientras la familia donó sus órganos. La escuela suspendió las clases por duelo y se espera mayor claridad en las pericias.
Una profunda conmoción atraviesa a la ciudad de Rosario tras la muerte de Luna, una niña de seis años que sufrió un grave golpe en la cabeza al caer en el patio durante el recreo. El hecho ocurrió el viernes en la Escuela Islas Malvinas N° 117.
De acuerdo con la información policial, se habría tropezado por pisar los cordones desatados de sus zapatillas, lo que provocó la caída y el impacto de su cabeza contra un banco de cemento.
Tras el episodio, personal médico acudió al establecimiento y asistió a la niña en el lugar. Luego fue trasladada de urgencia junto a su padre, Ricardo Abel Miqueo, al Hospital Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Allí los profesionales lograron estabilizarla tras maniobras de reanimación, aunque su cuadro continuó siendo de extrema gravedad.
Durante su internación, que se extendió por 48 horas, Luna fue sometida a estudios, entre ellos una tomografía, y a una intervención quirúrgica de urgencia para drenar un coágulo en el cráneo que comprimía su cerebro. Permaneció bajo vigilancia intensiva y monitoreo constante.
El domingo, cerca del mediodía, la neuróloga Sandra Sosa constató la muerte encefálica de la menor, en presencia de la doctora Crotta Asís Bárbara, ambas profesionales del hospital. La situación fue informada a la División de Investigación Criminal y al Gabinete de la PDI, en cumplimiento del protocolo vigente, consignó Infobae.
La versión inicial del accidente, que apunta a una caída provocada por cordones desatados, fue puesta en duda por la familia. El padre de la niña relató en LT8 que, al ser notificado, le informaron que se trataba de un golpe leve. “Pasé por casa, agarré una toalla y una remera, porque supuestamente era leve y cuando me acerqué a la escuela veo a la ambulancia y la camilla que entra”, contó.
Al ingresar al establecimiento, describió haber encontrado a su hija ensangrentada y con signos de paro cardiorrespiratorio. Además, afirmó que las zapatillas “seguían atadas”, lo que contradice la explicación brindada inicialmente sobre los cordones desatados.
Tras confirmarse la muerte cerebral, se activó el protocolo del CUDAIO, organismo encargado de la coordinación de ablaciones e implantes en Santa Fe. El director del Hospital Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, destacó el gesto solidario de la familia, que autorizó la donación de riñones, córneas y válvulas cardíacas.
“Todo el equipo médico realizó todo lo posible para que se active el cerebro, pero no hubo forma”, señalaron desde el centro de salud.
El caso generó un fuerte impacto en la comunidad educativa. La escuela decidió suspender las clases este lunes en señal de duelo. En un comunicado, la institución expresó: “Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna de 1º grado D. En este momento de tanto dolor, toda la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza ante tan irreparable pérdida”.
“Debido a lo acontecido, la escuela permanecerá cerrada por duelo el día lunes 27/4. Nos unimos en un pensamiento común de respeto y consuelo. Retomaremos nuestras actividades el día martes 28, brindando el espacio necesario para el acompañamiento y la contención de nuestros niños y niñas. Agradecemos la comprensión y el respeto ante esta dolorosa circunstancia. Nos unimos en el cariño y en el recuerdo de Luna”, agregaron.