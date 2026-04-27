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Correo Argentino: trabajadores realizarán un paro de 48 horas en todo el país

El gremio FOECYT profundiza el plan de lucha tras denunciar salarios deteriorados y falta de respuestas de la empresa. Reclama reapertura urgente de paritarias y advierte que el conflicto seguirá escalando.

El Correo Argentino El Correo Argentino Ámbito
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La federación FOECYT lanzó un paro nacional de 48 horas en Correo Argentino para el 4 y 5 de mayo, reclamando mejoras salariales y la reapertura de paritarias ante la inflación.
  • El plan de lucha incluye trabajo a reglamento iniciado el 27 de abril y exige un bono de $840.000. El gremio denuncia falta de respuestas oficiales y pérdida del poder adquisitivo.
  • El sindicato advierte que las medidas escalarán si no hay soluciones concretas. La disputa marca una fase de mayor confrontación con impacto directo en el servicio postal nacional.
Resumen generado con IA

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) profundizó el conflicto en el Correo Argentino con la puesta en marcha de un nuevo plan de lucha que combina medidas progresivas, paro general y movilización, en un contexto marcado por reclamos salariales y falta de respuestas oficiales.

La decisión fue adoptada por el Secretariado Nacional, facultado por unanimidad en el LXXV Congreso Nacional Ordinario realizado en Santa Fe, donde además el gremio ratificó su conducción y anticipó una profundización de las acciones sindicales.

Correo Argentino: Cómo será el plan de lucha de FOECYT

El cronograma ya en marcha comenzó con el estado de alerta y trabajo a reglamento desde el 27 de abril.

La escalada continuará con una movilización el 30 de abril junto a la CGT-RA, y alcanzará su punto más alto con un paro general de 48 horas los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Luego, las medidas seguirán con nuevas jornadas de trabajo a reglamento entre el 6 y el 8 de mayo.

Qué reclaman los trabajadores

Detrás de esta ofensiva gremial se encuentra un conflicto salarial que sigue sin resolución. FOECYT exige la reapertura urgente de paritarias y denuncia el estancamiento de las negociaciones en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Como parte central del reclamo, el sindicato solicitó el pago de un bono extraordinario de $840.000, a abonarse en cuatro cuotas, con el objetivo de compensar el deterioro de los ingresos de los trabajadores telepostales.

El gremio también cuestiona las decisiones unilaterales de la empresa en materia salarial y reclama que cualquier recomposición se discuta en el ámbito paritario, sin imposiciones externas.

Las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas

En paralelo, desde la conducción que encabeza Alberto Cejas se ratificó la continuidad del plan de lucha y se advirtió que las medidas podrían intensificarse si no hay respuestas concretas.

El escenario, según plantean desde la organización sindical, es de conflicto abierto: la empresa argumenta limitaciones para avanzar en soluciones salariales y no ha dado respuesta a los reclamos planteados, lo que mantiene la tensión y empuja al gremio a profundizar las acciones.

Con este panorama, FOECYT consolida una estrategia de presión escalonada que combina medidas gremiales sostenidas con acciones de alto impacto, en una disputa que tiene como eje central la recomposición salarial y que, lejos de resolverse, entra en una fase de mayor confrontación.

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