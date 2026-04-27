El "Xeneize" va por otro paso en la Libertadores: se enfrenta a Cruzeiro con una sorpresa en la lista

Boca afrontará mañana una de esas citas capaces de marcar el rumbo de la temporada. Desde las 21.30, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte, en un duelo de máxima exigencia por la Copa Libertadores. En un estadio siempre complejo y ante un rival de peso, el conjunto La Ribera intentará sostener su buen presente y dar otro paso importante fuera de casa.