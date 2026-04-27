El "Xeneize" va por otro paso en la Libertadores: se enfrenta a Cruzeiro con una sorpresa en la lista

Resumen para apurados
- Boca Juniors visitará a Cruzeiro mañana a las 21.30 en Belo Horizonte por la Copa Libertadores, buscando un triunfo que encamine su rumbo en la máxima competencia continental.
- El DT Claudio Úbeda recupera a los habituales titulares tras rotar en el torneo local e incluyó al juvenil Fernando Rodríguez como novedad ante las bajas por lesión de referentes.
- Este cruce clave definirá las aspiraciones de la temporada para el equipo de la Ribera, que apuesta a su mística internacional para superar un escenario complejo ante un rival de peso.
Boca afrontará mañana una de esas citas capaces de marcar el rumbo de la temporada. Desde las 21.30, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte, en un duelo de máxima exigencia por la Copa Libertadores. En un estadio siempre complejo y ante un rival de peso, el conjunto La Ribera intentará sostener su buen presente y dar otro paso importante fuera de casa.
El viaje a Brasil encuentra a Boca en un momento positivo. La reciente goleada frente a Defensa fortaleció la confianza de un plantel que viene mostrando crecimiento futbolístico, solidez colectiva y variantes para afrontar la doble competencia. Con ese panorama, Úbeda decidió volver a inclinarse por la mayoría de los habituales titulares luego de haber rotado en el último compromiso del torneo local.
Serán nueve los cambios respecto del equipo que se presentó en Florencio Varela. Solamente continuarían desde el arranque Leandro Brey, consolidado en el arco, y Milton Delgado, una de las apariciones que mejor respondió cuando le tocó jugar. El resto de la estructura principal regresará para una noche que demandará experiencia, concentración y personalidad.
La probable formación tendría a Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Boca buscará equilibrio en la mitad de la cancha, intensidad para recuperar y eficacia para aprovechar las chances que genere en ataque.
Una convocatoria inédita y varias ausencias
Entre los convocados aparece una de las principales novedades de la lista: el juvenil arquero Fernando Rodríguez, habitual titular de la Reserva, recibió su primera citación para un partido internacional y acompañará a la delegación en Brasil. Nacido en Misiones y con buen presente en divisiones formativas, el guardameta asoma como una apuesta a futuro y tendrá su primera experiencia junto al plantel profesional.
También viajó Rodrigo Battaglia, aunque todavía continúa recuperándose de su lesión y no estaría disponible para sumar minutos. En cambio, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Ander Herrera permanecieron en Buenos Aires para continuar con sus respectivas puestas a punto físicas.
Cruzeiro se apoyará en su localía y en la necesidad de sumar. Boca, entonces, tendrá mañana una prueba de carácter para confirmar su evolución y seguir alimentando la ilusión copera.