Concepción BB le ganó un partidazo a Talleres y escala en la Liga Federal

Resumen para apurados
- Concepción BB venció 79-67 a Talleres de Tafí Viejo en Tucumán por la octava fecha de la Liga Federal de Básquet, buscando escalar posiciones en la Conferencia NOA.
- Con 22 puntos de Ignacio Corbalán, el local cortó una racha de dos derrotas tras un último cuarto decisivo. Talleres perdió la chance de acercarse al líder invicto El Carmen.
- El triunfo posiciona a Concepción BB en la lucha del bloque superior. Su próximo desafío será ante Red Star en Catamarca, clave para confirmar su recuperación en el torneo.
En una atractiva noche tucumana, Concepción BB volvió a sonreír ante su gente al imponerse con autoridad por 79 a 67 sobre Talleres de Tafí Viejo, en el marco de la octava fecha de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet. El conjunto local construyó un triunfo sólido que terminó de definir en el último cuarto, con una actuación determinante de Ignacio Corbalán, figura del encuentro con 22 puntos.
El equipo bandeño llegaba con la necesidad de recuperarse tras dos derrotas consecutivas, mientras que Talleres, uno de los escoltas del líder El Carmen, buscaba sostener su buen presente y seguir prendido en la pelea por los primeros puestos. En ese contexto, el inicio del partido mostró a un Concepción decidido, intenso en defensa y muy efectivo en ataque. Con una alta efectividad desde el perímetro, destacándose los aportes de Leandro Monteros y Lucas Velázquez, el local logró un contundente parcial de 19-6 que obligó a la visita a detener las acciones.
Sin embargo, la reacción de Talleres no tardó en llegar. Con mayor presencia en la pintura y buenas penetraciones, el conjunto taficeño ajustó su ofensiva y comenzó a descontar la diferencia, apoyado en el trabajo colectivo. Así, el primer cuarto se cerró con ventaja para el local por 24-19, aunque con señales claras de paridad.
En el segundo período, Concepción mantuvo su dinámica ofensiva con buen movimiento de balón y efectividad en los lanzamientos externos, sumando puntos a través de Gonzalo Rodríguez y del propio Corbalán. No obstante, Talleres creció en defensa y encontró respuestas en ataque con Pablo Walter, acompañado por Cristian Soria y Jerónimo Solórzano, lo que le permitió sostenerse en juego. De esta manera, el primer tiempo se cerró con una ventaja moderada para el local, que se fue al descanso arriba por 43-39.
Tras el entretiempo, el desarrollo cambió de tono. Talleres salió con otra actitud, decidido a revertir la historia. Con Martiniano Ayusa Haad como conductor, el equipo visitante logró imprimir mayor ritmo, generar transiciones ofensivas efectivas y encontrar tiros cómodos. Frente a un Concepción con menor fluidez ofensiva, la visita logró igualar el marcador y dejó el partido completamente abierto. El tercer cuarto concluyó 53-53, reflejando la paridad y la incertidumbre de cara al desenlace.
El último período tuvo clima de final. En ese tramo decisivo, Concepción recuperó su mejor versión defensiva, elevó la intensidad y logró incomodar a un Talleres que ya no encontró los mismos espacios para atacar. El ingreso de Raúl Albertus resultó clave para reforzar la solidez en ese costado, mientras que en ofensiva emergió con fuerza la figura de Corbalán, quien asumió el protagonismo y se mostró implacable desde la línea de tres puntos. A su vez, el aporte desde la banca de jugadores como Julián Ros y Tomás Portero terminó de inclinar la balanza a favor del local.
Talleres, que había logrado equiparar el juego durante gran parte del complemento, no pudo sostener su producción ofensiva en el cierre y se vio superado por la presión defensiva del rival. Concepción, en cambio, manejó mejor los tiempos y cerró el partido con autoridad para sellar una victoria importante por 79-67.
Con este resultado, Concepción BB corta la racha negativa y toma impulso en la tabla de posiciones de la Conferencia NOA, que tiene como líder a El Carmen con puntaje ideal (7-0). Detrás se ubican Belgrano de Tucumán y Talleres de Tafí Viejo, ambos con récord de 5-3, mientras que Concepción alcanza una marca de 4-3 y se posiciona en la mitad superior junto a Red Star de Catamarca, que presenta el mismo registro. Más atrás aparecen Asociación Mitre (3-4), 9 de Julio de Salta (1-7) y Montmartre (1-7).
La acción continuará en los próximos días con una agenda cargada. Este lunes, en Catamarca, Montmartre recibirá a Asociación Mitre desde las 21.30, en un duelo importante para ambos en la lucha por escalar posiciones. En tanto, el martes será el turno de Red Star de Catamarca, que también como local enfrentará a Concepción BB a partir de las 21.30, en un compromiso que pondrá a prueba la recuperación del conjunto tucumano.
Por su parte, Talleres de Tafí Viejo buscará reponerse de la derrota cuando vuelva a presentarse ante su gente el próximo sábado, desde las 21.30, frente a Asociación Mitre, en otro encuentro clave para sus aspiraciones dentro de una conferencia que se mantiene muy competitiva y pareja.