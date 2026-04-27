Concepción BB le ganó un partidazo a Talleres y escala en la Liga Federal

El último período tuvo clima de final. En ese tramo decisivo, Concepción recuperó su mejor versión defensiva, elevó la intensidad y logró incomodar a un Talleres que ya no encontró los mismos espacios para atacar. El ingreso de Raúl Albertus resultó clave para reforzar la solidez en ese costado, mientras que en ofensiva emergió con fuerza la figura de Corbalán, quien asumió el protagonismo y se mostró implacable desde la línea de tres puntos. A su vez, el aporte desde la banca de jugadores como Julián Ros y Tomás Portero terminó de inclinar la balanza a favor del local.