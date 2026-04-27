Denuncian que un simpatizante exhibió un arma de fuego durante un partido de básquet en Tucumán

La versión de Juventud Unida

“Al principio todo comenzó con una pelea entre los jugadores y los padres entramos a separar para meterlos a los vestuarios y calmarlos. En medio de eso, había una discusión entre dos mamás y un matrimonio. Después de que desalojamos la cancha, me dijeron que un papá había sacado un arma, se la dio a su esposa y ella la guardó. Inmediatamente ellas fueron a hacer la denuncia y luego hubo otra madre que le tomó la patente al auto. Todo eso está registrado en la denuncia”, dijo Edino Alderete, presidente de Juventud Unida.