Santiago del Estero: Elías Suárez anunció un bono de $600.000 para estatales por el "Día del Trabajador"

En el marco del 206° aniversario de la Autonomía Provincial, el gobernador Elías Suárez dio inicio formal al período de sesiones ordinarias 2026 con un discurso centrado en el refuerzo de los ingresos salariales. Ante la Cámara de Diputados, el mandatario anunció una batería de beneficios económicos para los empleados de la administración pública provincial.