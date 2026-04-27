Santiago del Estero: Elías Suárez anunció un bono de $600.000 para estatales por el "Día del Trabajador"

Resumen para apurados
- El gobernador Elías Suárez anunció un bono de $600.000 para estatales de Santiago del Estero, a pagarse el 30 de abril, durante la apertura de sesiones legislativas 2026.
- En el marco de la Autonomía Provincial, el mandatario sumó un bono aguinaldo de $1.200.000 en dos cuotas y un refuerzo para fin de año ante un contexto económico desafiante.
- Estas medidas buscan fortalecer el poder adquisitivo de las familias y ratificar el equilibrio financiero provincial, marcando una fuerte política de ingresos para el sector público.
En el marco del 206° aniversario de la Autonomía Provincial, el gobernador Elías Suárez dio inicio formal al período de sesiones ordinarias 2026 con un discurso centrado en el refuerzo de los ingresos salariales. Ante la Cámara de Diputados, el mandatario anunció una batería de beneficios económicos para los empleados de la administración pública provincial.
Los anuncios clave:
1- Bono por el Día del Trabajador: se otorgará un pago extraordinario de $600.000, que se acreditará el próximo jueves 30 de abril.
2- Bono Aguinaldo: Suárez confirmó un beneficio total de $1.200.000, el cual se abonará sin descuentos en dos cuotas de $600.000 durante los meses de junio y julio.
3- Sueldos de abril: el gobernador ratificó que los haberes mensuales se depositarán según el cronograma habitual del sector público.
4- Bono de fin de año: se confirmó su pago en tres cuotas, aunque los montos definitivos se anunciarán oportunamente.
Durante su alocución, el mandatario destacó que estas medidas buscan "reforzar el poder adquisitivo de las familias santiagueñas en un contexto económico desafiante", al reafirmar el compromiso de su gestión con el bienestar de los trabajadores estatales y el equilibrio financiero de la provincia.