Caída de la vacunación en el país: cómo está Tucumán y qué advierten desde el Siprosa
Resumen para apurados
- Miguel Ferre Contreras del Siprosa informó que Tucumán recupera sus niveles de vacunación tras la caída pospandemia, con el objetivo de prevenir el rebrote de enfermedades.
- El descenso crítico ocurrió entre 2020 y 2021. Actualmente, la campaña antigripal y la vacuna contra el VPH muestran mejoras gracias a operativos en escuelas y centros de salud.
- Pese al repunte, advierten que la desinformación sobre la Triple Viral es un riesgo latente que podría provocar brotes de sarampión si no se logran coberturas de niveles óptimos.
Tras el impacto que dejó la pospandemia en los esquemas de inmunización, Tucumán muestra señales de recuperación en sus coberturas, aunque persisten desafíos en el calendario. Así lo explicó Miguel Ferre Contreras, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Siprosa, quien remarcó a LA GACETA que el sistema de salud trabaja para revertir el descenso registrado desde 2020.
“Es una realidad que las coberturas han descendido después de la pandemia, sobre todo en 2020 y 2021, pero en la provincia vamos recuperando de a poco y cada año tenemos mejores niveles que el anterior”, señaló el profesional. En ese sentido, destacó el avance de la campaña antigripal. “En la séptima semana estamos entre un 5 y un 10% por encima de lo que fue el año pasado en todos los grupos objetivo”.
El funcionario explicó que este repunte responde tanto al esfuerzo sanitario como a la respuesta de la población. “Las vacunas, junto con el agua potable, son uno de los principales elementos de prevención y autocuidado”, afirmó. Sin embargo, advirtió que algunas inmunizaciones continúan con coberturas por debajo de lo óptimo. Entre ellas, mencionó la triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas), afectada por la desinformación. “Hubo un artículo falso que la vinculaba con el autismo y generó un daño que todavía persiste. Hoy está demostrado que no existe ninguna relación”, aclaró.
En esa línea, alertó sobre el riesgo de reaparición de enfermedades si no se sostienen niveles adecuados de vacunación. “Si las coberturas no alcanzan niveles óptimos de manera sostenida, pueden volver patologías como el sarampión. No tendríamos una gran epidemia inmediata, pero sí brotes que pueden crecer con el tiempo”, explicó.
Otro caso señalado fue el de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que históricamente tuvo baja adhesión. “Nunca alcanzó niveles óptimos. Partíamos de coberturas del 50% y hoy logramos superar el 75% gracias al trabajo en escuelas”, indicó. Además, valoró la simplificación del esquema a una sola dosis, lo que facilita su aplicación.
Ferre Contreras también se refirió al fenómeno de la “hesitación”, es decir, la duda frente a la vacunación. “En Tucumán no hay grupos antivacunas fuertes, pero sí personas con dudas por falta de información. Por eso es clave reforzar la comunicación y acudir a fuentes confiables”, sostuvo.
En cuanto a la situación epidemiológica, remarcó que la provincia mantiene niveles adecuados que evitan escenarios críticos. “No tenemos meningitis bacteriana en lo que va del año, y eso es gracias a la vacunación”, ejemplificó.
Finalmente, destacó la buena respuesta de los adultos mayores, uno de los grupos con mayor adherencia. “Son los más conscientes de la importancia de vacunarse. Hoy tenemos alrededor de un 30% de cobertura en este grupo, pero estamos en pleno desarrollo de la campaña”, detalló.
El especialista insistió en la importancia de completar los esquemas en todas las etapas de la vida. “Las vacunas no son solo para niños. Invitamos a toda la población a acercarse a los vacunatorios, informarse y ponerse al día”, concluyó.