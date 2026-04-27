Caída de la vacunación en el país: cómo está Tucumán y qué advierten desde el Siprosa

El funcionario explicó que este repunte responde tanto al esfuerzo sanitario como a la respuesta de la población. “Las vacunas, junto con el agua potable, son uno de los principales elementos de prevención y autocuidado”, afirmó. Sin embargo, advirtió que algunas inmunizaciones continúan con coberturas por debajo de lo óptimo. Entre ellas, mencionó la triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas), afectada por la desinformación. “Hubo un artículo falso que la vinculaba con el autismo y generó un daño que todavía persiste. Hoy está demostrado que no existe ninguna relación”, aclaró.