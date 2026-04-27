El mensaje de Flavio Briatore para Franco Colapinto después de la exhibición en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Flavio Briatore, asesor de Alpine, felicitó a Franco Colapinto por su histórica exhibición de Fórmula 1 este domingo en Palermo, Buenos Aires, ante unas 600 mil personas.
- El evento incluyó el manejo del Lotus E20 y un auto de Fangio. Briatore, clave en el pase del piloto a Alpine para 2025, lo citó en Miami para analizar la exitosa jornada.
- El masivo respaldo popular y el apoyo de Briatore consolidan el ascenso de Colapinto en la F1, proyectando un gran impacto para su incorporación oficial al equipo francés.
Franco Colapinto protagonizó una jornada histórica este domingo al encabezar una exhibición de Fórmula 1 en las calles de Palermo ante una multitud. Tras el evento, el piloto argentino recibió un mensaje especial de Flavio Briatore, una de las figuras más influyentes dentro de Alpine.
El dirigente italiano utilizó sus redes sociales para felicitar a Colapinto y también para remarcar el entusiasmo que generó la actividad en Buenos Aires. "Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento", escribió junto a una serie de imágenes.
En el mismo mensaje, Briatore dejó en claro que seguirá de cerca los próximos pasos del joven piloto argentino. "Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo", agregó, anticipando el reencuentro en la próxima fecha del campeonato.
Briatore fue uno de los principales impulsores de la llegada de Colapinto a Alpine desde Williams en 2025, por lo que sus palabras tuvieron una fuerte repercusión entre los fanáticos. Según cifras difundidas oficialmente, unas 600 mil personas acompañaron la exhibición en la capital argentina.
Lo que viene para Colapinto
El piloto de 22 años manejó el Lotus E20 utilizado en 2012 y también la histórica “Flecha de Plata” ligada a Juan Manuel Fangio. Luego de la fiesta en Buenos Aires, Colapinto ya apunta al próximo desafío: el Gran Premio de Miami del siguiente fin de semana, donde buscará volver a sumar puntos con Alpine.