El mensaje de Flavio Briatore para Franco Colapinto después de la exhibición en Buenos Aires

Lo que viene para Colapinto

El piloto de 22 años manejó el Lotus E20 utilizado en 2012 y también la histórica “Flecha de Plata” ligada a Juan Manuel Fangio. Luego de la fiesta en Buenos Aires, Colapinto ya apunta al próximo desafío: el Gran Premio de Miami del siguiente fin de semana, donde buscará volver a sumar puntos con Alpine.