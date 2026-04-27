Atlético Tucumán mostró otra cara, pero no le alcanzó para ganar

Vega, en apenas su cuarto partido en Primera y segundo como titular, aportó orden y recuperación. Se posicionó correctamente por delante de la línea defensiva, cortó circuitos de juego de Banfield y, lo más importante, resolvió con simpleza cada intervención. Su lectura para anticipar y su criterio para jugar a uno o dos toques le dieron al equipo una fluidez que en partidos anteriores no había tenido. Atlético encontró en él un eje que le permitió sostener mejor las transiciones.