El rugby tucumano tomó nota del "método Tarucas"

El cambio de sede entre un día y otro no fue menor. Según pudo averiguar LA GACETA, la decisión de trasladar la práctica a Lince estuvo directamente relacionada con las condiciones climáticas. Las lluvias persistentes en la provincia afectaron el estado de los campos de juego y la cancha de los “Grises”, con mejor drenaje que la del predio de Lawn Tennis, ofrecía mayor firmeza para sostener la intensidad del entrenamiento. En un deporte en el que el detalle físico es clave, el terreno también juega su partido.