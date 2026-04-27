Feria del Libro: una cita a ciegas, un premio Nobel y un debate útil

Cita a ciegas

Una de las propuestas más llamativas para los visitantes es la denominada “cita a ciegas con un libro”, una experiencia pensada para recuperar el placer de la sorpresa al momento de elegir una lectura. Los libros se presentan envueltos en papel madera, sin mostrar la portada ni revelar el nombre del autor. En su exterior solo aparecen algunas pistas sobre la historia, frases sugerentes o referencias al género, para que el lector decida guiado únicamente por la intuición.