Feria del Libro: una cita a ciegas, un premio Nobel y un debate útil

Resumen para apurados
- La 50° Feria del Libro en La Rural de Buenos Aires celebra su aniversario con la visita del Nobel Mo Yan el 9 de mayo, debates de inclusión y experiencias lúdicas de lectura.
- El evento innova con 'citas a ciegas' literarias por $20.000 y debates sobre accesibilidad, buscando romper prejuicios sociales tras una apertura marcada por tensiones políticas.
- La visita de Mo Yan y el enfoque en diversidad funcional consolidan a la feria como un nodo cultural global y un espacio esencial para la reflexión social en Argentina.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires atraviesa una edición especial por sus 50 años, con una programación que combina propuestas innovadoras, debates sociales y la visita de figuras destacadas de la literatura mundial. Entre la enorme variedad de actividades, tres iniciativas sobresalen por captar la atención del público: una experiencia de compra diferente que apuesta al misterio, un debate que puso el foco en la inclusión y la esperada llegada del escritor chino Mo Yan, premio Nobel de Literatura.
Cita a ciegas
Una de las propuestas más llamativas para los visitantes es la denominada “cita a ciegas con un libro”, una experiencia pensada para recuperar el placer de la sorpresa al momento de elegir una lectura. Los libros se presentan envueltos en papel madera, sin mostrar la portada ni revelar el nombre del autor. En su exterior solo aparecen algunas pistas sobre la historia, frases sugerentes o referencias al género, para que el lector decida guiado únicamente por la intuición.
La iniciativa despertó gran interés en la Feria porque propone romper con la manera habitual de elegir un libro y convierte la compra en una experiencia lúdica. Por $20.000, quienes se animan pueden llevarse una obra desconocida y dejarse sorprender por una historia inesperada. La idea apunta a fomentar la curiosidad y a que los lectores descubran autores que quizá nunca habrían elegido por cuenta propia.
Discapacidad
Pero la Feria del Libro no solo ofrece novedades para el entretenimiento: también funciona como un espacio de reflexión sobre temas que atraviesan a la sociedad. En ese marco, uno de los encuentros destacados fue el debate sobre discapacidad e inclusión en los ámbitos culturales, donde especialistas y referentes abordaron las barreras que todavía limitan la participación plena de las personas con discapacidad.
Durante la actividad se remarcó que muchas veces las dificultades más grandes no son físicas sino sociales. Más allá de la falta de infraestructura accesible, persisten prejuicios, desconocimiento y prácticas excluyentes que impiden construir espacios realmente inclusivos. La charla dejó un mensaje contundente: la accesibilidad no se resuelve únicamente con rampas o adaptaciones técnicas, sino también con un cambio de mirada y con mayor conciencia colectiva sobre la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades.
Así fue como ayer funcionó el Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad en La Rural, reuniendo a voces protagonistas para reflexionar sobre la autonomía, los derechos de las personas con discapacidad y los retos de la inclusión en la Argentina actual.
El encuentro, según consignó el portal Infobae, se inició con la presentación de Ayelén Vegagil, coordinadora del espacio dentro de la feria y persona hipoacúsica, quien subrayó: “Es fundamental que se visibilice la emergencia de los derechos de discapacidad”
Un premio Nobel
La tercera gran propuesta que genera expectativa en esta edición es la visita del escritor chino Mo Yan, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2012 y considerado una de las voces más importantes de la narrativa contemporánea en Asia. Su llegada a la Feria representa uno de los acontecimientos internacionales más relevantes de la programación.
Mo Yan, seudónimo de Guan Moye, nació en 1955 en una zona rural de China y construyó una obra profundamente ligada a las tradiciones y conflictos de su país. Sus novelas combinan realismo, elementos fantásticos y una fuerte crítica social, con relatos que retratan la dureza de la vida campesina, las tensiones políticas y las transformaciones culturales de la China moderna. Entre sus libros más conocidos se encuentran “Sorgo rojo”, novela que fue llevada al cine y le dio proyección internacional, además de Las baladas del ajo y Grandes pechos, amplias caderas.
La Academia Sueca destacó en su momento que Mo Yan logra “fusionar cuentos populares, historia y contemporaneidad con un realismo alucinatorio”, una característica que convirtió a su obra en una referencia mundial. Su presencia en Buenos Aires no solo despierta interés entre lectores y escritores, sino que también refuerza el carácter internacional de la Feria del Libro como punto de encuentro entre culturas y tradiciones literarias.
Así, entre propuestas originales como la cita sorpresa con libros, espacios de debate sobre inclusión y la llegada de un Nobel de Literatura, la Feria del Libro vuelve a consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes del país. En sus pasillos conviven la búsqueda de nuevas lecturas, la discusión sobre los desafíos sociales actuales y la oportunidad de acercarse a autores fundamentales de la escena mundial, en una edición que celebra medio siglo de historia mirando hacia el futuro.
Cuándo estará
Mo Yan estará el sábado 9 de mayo presente en la Feria del Libro pero muchos de sus seguidores ya se anticipan a su presentación.