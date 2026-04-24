Apertura de la Feria del Libro en Buenos Aires: entre festejos y abucheos al secretario de Cultura nacional

En el inicio del acto, mientras se proyectaban imágenes históricas de la Feria, Rainone volvió a reclamar la exención del IVA para las librerías y advirtió sobre el impacto de la caída en las ventas y en las compras estatales de libros. También pidió recomponer el presupuesto del Programa Sur de traducciones. Sin embargo, al mencionar un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano para distribuir chequelibros a estudiantes, recibió abucheos, que él mismo intentó desactivar.