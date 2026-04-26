Álvaro Galindo, tras la caída de Tarucas: “Nos afectan las derrotas, pero la respuesta es el trabajo”

Uno de los puntos que suele aparecer en el análisis es la disciplina, aunque el entrenador relativizó su peso en este partido. “La mayoría de los penales fueron en ataque. Puede ser una cuestión de concentración o también mérito del rival, pero no creo que la disciplina haya sido el punto más importante”, señaló. De hecho, remarcó que en la primera mitad el equipo cerró con apenas cuatro infracciones.