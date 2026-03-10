Por qué Álvaro Galindo no está conforme, pese al buen inicio de Tarucas en el Súper Rugby Américas

El primer tiempo frente a Dogos fue una muestra clara de esa situación. Durante varios pasajes del encuentro, la franquicia tucumana no logró encontrar los caminos para llegar al ingoal rival y debió sostenerse en la eficacia de Ignacio Cerrutti frente a los palos. El apertura acertó cuatro penales que mantuvieron al equipo en partido y evitaron que el marcador se inclinara en favor de los cordobeses.