Tucumán pisa fuerte en el Campeonato Argentino de mountain bike

Short Track

La tercera medalla dorada tuvo como protagonista a una figura ya consagrada: Leila Luque. La reciente campeona del mundo volvió a demostrar su jerarquía al imponerse en el Short Track de la categoría Master B1. Su actuación fue una muestra de inteligencia táctica y fortaleza física, en una carrera en la que compitió codo a codo con bikers de categorías más jóvenes. “Llegué el viernes y no sabía si iba a correr porque estaba cansada, pero decidí probar el circuito y largar”, relató. Desde el inicio, se metió en la pelea grande. “Siempre fui con las chicas de Elite. En un momento nos escapamos con Inés Gutiérrez, Agustina Quiros y Lucía Miralles y en la segunda vuelta me di cuenta que podía ahí acelerar un poquito más, aunque todavía era muy pronto por el tiempo de carrera que llevábamos. En el tercer giro, nos fuimos con Lucía y las otras dos chicas quedaron atrás. Pude mantener siempre muy cerca de la mendocina, que finalmente fue la ganadora de Sub 23 y la que mejor tiempo realizó en la general de damas. Siempre me sentí muy bien, pero no quise exigirme más teniendo en cuenta que todavía falta competir en la especialidad cross country”, explicó, con la experiencia de quien sabe dosificar energías en un fin de semana cargado de competencias.