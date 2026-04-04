Tucumán pisa fuerte en el Campeonato Argentino de mountain bike

Resumen de nota
- La delegación de Tucumán obtuvo siete medallas en el inicio del Campeonato Argentino de Mountain Bike en Mendoza, logrando tres oros en las modalidades relevos, eliminator y short track.
- Los triunfos fueron alcanzados por Facundo Zotes, Nicole Arce y la campeona mundial Leila Luque. El certamen reúne a los mejores bikers del país en el Parque Deportivo de Montaña.
- El sólido arranque posiciona a Tucumán como potencia nacional del ciclismo. Se espera que el desempeño se mantenga este domingo durante las finales de la categoría cross country.
El calendario nacional de mountain bike no concede pausas. En Mendoza, en el exigente circuito del Parque Deportivo de Montaña, enclavado al oeste del Parque General San Martín, la delegación tucumana volvió a dejar en claro que atraviesa un presente brillante. En el arranque del Campeonato Argentino, los representantes del “Jardín de la República” construyeron una actuación sólida y prometedora, con un saldo parcial que habla por sí solo: tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce.
El primer grito de campeón llegó temprano y tuvo un sabor especial. Facundo Zotes, con apenas 15 años, fue parte del equipo que se quedó con el título en la modalidad Relevos, una disciplina que combina estrategia, potencia y precisión. Para el joven biker tucumano, la experiencia fue tan desafiante como gratificante. “Estoy muy contento. Fue la primera vez que competí en esta modalidad. Decidí correr porque me parecía un lindo desafío y había una cierta presión para no fallarle al equipo”, contó, todavía con la emoción a flor de piel.
Zotes compartió la consagración con la catamarqueña Maité Ovejero, el salteño Benjamín Mercado y el bonaerense Luciano Caraccioli, una referencia indiscutida del mountain bike nacional, ganador en siete oportunidades de la clasificación general del Rally Trasmontaña. La dinámica de los relevos exige una vuelta a máxima intensidad, sin margen para errores. “Es muy distinto al cross country, donde hay que administrar el esfuerzo durante varias vueltas. Acá todo se define en un esfuerzo corto, explosivo”, explicó. Su primera medalla dorada en un Argentino no sólo significó un logro personal, sino también un impulso anímico para lo que viene: “Es una motivación enorme para seguir creciendo”.
Eliminator
La segunda alegría tucumana llegó de la mano de Nicole Arce, una de las grandes promesas del ciclismo de montaña. La biker de El Siambón brilló en la modalidad Eliminator y se consagró campeona en una competencia que reunió a corredoras de distintas categorías. En un formato vertiginoso, donde cada manga es una final anticipada, Arce mostró carácter y velocidad para imponerse en la definición.
“No esperaba consagrarme campeona. Estoy súper contenta porque siento que el esfuerzo de los entrenamientos está dando sus frutos”, aseguró la joven de 19 años. La particularidad de la prueba, con categorías unificadas, elevó aún más la exigencia. “Fue muy dura. Es una modalidad explosiva, en un circuito corto y con obstáculos. Pasamos varias rondas hasta quedar cuatro en la final. Por suerte se me dio y siento que vengo levantando mi nivel”, analizó.
Short Track
La tercera medalla dorada tuvo como protagonista a una figura ya consagrada: Leila Luque. La reciente campeona del mundo volvió a demostrar su jerarquía al imponerse en el Short Track de la categoría Master B1. Su actuación fue una muestra de inteligencia táctica y fortaleza física, en una carrera en la que compitió codo a codo con bikers de categorías más jóvenes. “Llegué el viernes y no sabía si iba a correr porque estaba cansada, pero decidí probar el circuito y largar”, relató. Desde el inicio, se metió en la pelea grande. “Siempre fui con las chicas de Elite. En un momento nos escapamos con Inés Gutiérrez, Agustina Quiros y Lucía Miralles y en la segunda vuelta me di cuenta que podía ahí acelerar un poquito más, aunque todavía era muy pronto por el tiempo de carrera que llevábamos. En el tercer giro, nos fuimos con Lucía y las otras dos chicas quedaron atrás. Pude mantener siempre muy cerca de la mendocina, que finalmente fue la ganadora de Sub 23 y la que mejor tiempo realizó en la general de damas. Siempre me sentí muy bien, pero no quise exigirme más teniendo en cuenta que todavía falta competir en la especialidad cross country”, explicó, con la experiencia de quien sabe dosificar energías en un fin de semana cargado de competencias.
Hace una semana, Luque consiguió la medalla de oro en el Mundial que se corrió en Nevados de Chillán, en Chile. Pero más allá del resultado conseguido en la “tierra del sol y del buen vino”, Leila vivió un momento especial fuera del circuito. Su hija Martina, de siete años, fue testigo de la consagración. “Es mi motorcito. Después del Mundial quería verla, la extrañaba muchísimo. Ahora estamos juntas y disfrutando este título. Ella va a todos lados diciendo que su mamá es campeona del mundo. Está más feliz que yo”, contó, con una sonrisa que reflejó algo más profundo que una victoria.
El podio también tuvo presencia tucumana en otras categorías. Facundo Cayata estuvo muy cerca del oro en Sub 23, pero finalmente se quedó con la medalla de plata tras arribar a apenas cuatro segundos del cordobés Joaquín Reyes Carranza. Su rendimiento confirmó su crecimiento y lo posiciona como uno de los nombres a seguir en este deporte.
En el Short Track, además, hubo otros aportes importantes: Nicole Arce sumó un bronce en Sub 23 y José Vera hizo lo propio en Master A. A ellos se suman actuaciones destacadas que, aunque no terminaron en medalla, reflejan la competitividad del equipo tucumano: Rosario Molina Rodríguez, Victoria Portillo, Renata Pérez López y Fernando López finalizaron cuarto en sus respectivas categorías, mientras que Alejandro Palma terminó quinto en Master B2.
La jornada también dejó un lugar para las nuevas generaciones. En la modalidad cross country, que comenzó con las categorías infantiles, Mateo Toledo logró una valiosa medalla de bronce, mostrando que el semillero tucumano sigue dando frutos.
Con este panorama, las expectativas crecen de cara al cierre del campeonato. La modalidad olímpica del cross country tendrá su punto culminante este domingo y la delegación tucumana se prepara para dar batalla una vez más. Darío Gasco, Leila Luque, Juan Manuel Nardolillo, Matías Galindo, Gabriel Quiroga, Facundo Cayata, Nicole Arce, Aldo Paoletti, Leo García, Facundo Zotes, Thiago Toledo, Franco Velardez, Leandro Zotes, Rosario Molina Rodríguez, Victoria Portillo, Renata Pérez López y Fernando López, entre otros, son los tucumanos que tendrán acción.
Mientras el campeonato Argentino avanza en Mendoza, la sensación es clara: lo mejor, todavía, puede estar por venir para el mountain bike tucumano.