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Tarucas sostuvo su lugar en Tucumán: rugby, público y una tarde con historias especiales

Sin una multitud, pero con respaldo sostenido, la franquicia tucumana encontró en las tribunas un apoyo clave en una tarde que mezcló deporte, solidaridad y construcción de identidad.

Tarucas sostuvo su lugar en Tucumán: rugby, público y una tarde con historias especiales LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Benjamín Papaterra 26 Abril 2026

Resumen para apurados

  • La franquicia Tarucas disputó el Super Rugby Américas en el Tucumán Lawn Tennis, afianzando su vínculo con el público local en una jornada clave para el rugby profesional.
  • A través de un respaldo constante, el evento integró deporte y solidaridad, permitiendo que la franquicia desarrolle su identidad y pertenencia en la provincia de Tucumán.
  • Este apoyo consolida a Tucumán como sede estratégica del rugby continental, garantizando la proyección de la franquicia y el crecimiento del deporte profesional en la región.
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