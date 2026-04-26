Tarucas sostuvo su lugar en Tucumán: rugby, público y una tarde con historias especiales

LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Resumen para apurados
- La franquicia Tarucas disputó el Super Rugby Américas en el Tucumán Lawn Tennis, afianzando su vínculo con el público local en una jornada clave para el rugby profesional.
- A través de un respaldo constante, el evento integró deporte y solidaridad, permitiendo que la franquicia desarrolle su identidad y pertenencia en la provincia de Tucumán.
- Este apoyo consolida a Tucumán como sede estratégica del rugby continental, garantizando la proyección de la franquicia y el crecimiento del deporte profesional en la región.
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