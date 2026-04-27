Murió el director de cine Adolfo Aristarain

Nacido en 1943 en el barrio porteño de Parque Chas, Aristarain construyó una trayectoria que lo ubicó entre los realizadores más influyentes del ámbito iberoamericano. Su carrera fue distinguida recientemente con la Medalla de Oro 2024 de la Academia de Cine de España, reconocimiento que por primera vez recayó en un director argentino y que destacó su contribución decisiva al desarrollo del cine en español.