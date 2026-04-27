Murió el director de cine Adolfo Aristarain

Resumen para apurados
- Murió a los 82 años en Buenos Aires el director Adolfo Aristarain, figura clave del cine iberoamericano y autor de clásicos como 'Un lugar en el mundo' y 'Martín (Hache)'.
- Con una trayectoria que inició en roles técnicos, Aristarain fue distinguido con la Medalla de Oro 2024 en España y ganó premios Goya por su narrativa de fuerte anclaje social.
- Su partida deja un vacío en la cinematografía en español. El legado de su obra, de gran solidez narrativa y compromiso ético, seguirá influyendo a las nuevas generaciones.
“El cine argentino y español atraviesa horas de duelo tras la muerte del director Adolfo Aristarain, ocurrida en Buenos Aires a los 82 años. Referente de una generación que consolidó una mirada autoral dentro del cine en lengua española, su obra deja una huella perdurable por su solidez narrativa, su pulso dramático y la coherencia de su universo creativo.
Nacido en 1943 en el barrio porteño de Parque Chas, Aristarain construyó una trayectoria que lo ubicó entre los realizadores más influyentes del ámbito iberoamericano. Su carrera fue distinguida recientemente con la Medalla de Oro 2024 de la Academia de Cine de España, reconocimiento que por primera vez recayó en un director argentino y que destacó su contribución decisiva al desarrollo del cine en español.
Premios
A lo largo de su recorrido obtuvo premios de relevancia internacional, entre ellos el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya al Mejor Guión Adaptado por Lugares comunes. Ambas producciones condensan el espíritu de su filmografía: relatos atravesados por dilemas éticos, vínculos personales complejos y un fuerte anclaje en la realidad social y política de su tiempo.
Durante la entrega de la Medalla de Oro, el propio director dejó una definición que sintetiza su concepción del oficio: el cine, sostenía, termina revelando inevitablemente la esencia de quien lo realiza. Esa idea atraviesa cada uno de sus trabajos, caracterizados por una narrativa directa, sin artificios, y por personajes que exponen tensiones humanas profundas.
Su vínculo con España fue determinante. Vivió allí durante siete años y desarrolló parte de sus proyectos más reconocidos. En ese período trabajó junto a Mario Camus, figura clave en su formación, y mantuvo contacto con realizadores internacionales como Sergio Leone. Esa experiencia contribuyó a consolidar un estilo influido por el clasicismo, pero con una identidad propia claramente definida.
Antes de consolidarse como director, Aristarain transitó diversos roles dentro de la industria: fue meritorio, sonidista, montajista y asistente de dirección. Incluso tuvo una breve aparición como actor en Dar la cara. Ese recorrido integral se reflejó luego en su forma de abordar cada proyecto.
A lo largo de su carrera mantuvo colaboraciones sostenidas con intérpretes como Federico Luppi, José Sacristán y Cecilia Roth, a quienes consideraba piezas fundamentales de sus películas.
Su filmografía incluye títulos como Tiempo de revancha, Martín (Hache) y Roma, su último largometraje. En todos ellos sostuvo una mirada coherente, centrada en los conflictos humanos y en las contradicciones de su tiempo.
Aristarain solía señalar que su vocación surgió tras abandonar la música. Desde entonces, el cine fue su forma de entender el mundo y de narrar su época. Su legado permanece como una obra sólida, atravesada por una identidad reconocible y una conexión profunda con el espectador contemporáneo.