Ucrania recuerda la catástrofe de Chernobil

Resumen para apurados
- En el 40 aniversario de Chernóbil, Zelenski denunció a Rusia por 'terrorismo nuclear' ante el peligro que representa la guerra para la seguridad de la planta en Ucrania.
- El desastre de 1986 ocurrió por fallas técnicas y errores humanos. Durante la invasión de 2022, fuerzas rusas ocuparon el área y cavaron trincheras en suelos altamente radiactivos.
- La fragilidad de la planta bajo el conflicto actual genera alarmas globales. El evento refuerza la urgencia de proteger sitios nucleares frente a amenazas militares contemporáneas.
CHERNOBIL, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de “terrorismo nuclear”, en el 40º aniversario de la explosión en la planta de Chernóbil.
La explosión en la central nuclear de Chernóbil desató la peor catástrofe nuclear civil de la historia. Esta fecha se recuerda más de cuatro años después de la invasión rusa, que ha vuelto a poner en peligro la planta y aumentado el riesgo de que se produzca otra tragedia radiactiva.
Explosión
A la 1.23 del 26 de abril de 1986, un error humano durante una prueba de seguridad provocó una explosión en el reactor número cuatro de Chernóbil, en el norte de Ucrania, que entonces formaba parte de la Unión Soviética. El estallido destrozó el interior del edificio y lanzó una nube de humo radiactivo a la atmósfera. El combustible nuclear ardió durante más de 10 días.
Se lanzaron miles de toneladas de arena, arcilla y lingotes de plomo desde helicópteros para contener la fuga radiactiva.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) determinó que la causa principal del desastre fueron graves deficiencias en el diseño del reactor y del sistema de apagado, combinadas con el incumplimiento de procedimientos operativos.
En los días siguientes, la nube radiactiva contaminó Ucrania, Bielorrusia y Rusia antes de extenderse por toda Europa.
El OIEA fue notificado oficialmente del accidente el 30 de abril. El líder soviético Mijaíl Gorbachov no lo reconoció públicamente hasta el 14 de mayo.
Se estima que miles de personas murieron como consecuencia de exposición a la radiación.
Un informe de las Naciones Unidas de 2005 estimó en 4.000 el número de muertes comprobadas o previstas en los tres países más afectados. Greenpeace calculó, en 2006, que el desastre causó unos 100.000 muertos .
Según la ONU, unas 600.000 personas que participaron en las operaciones de limpieza y contención, conocidas como “liquidadores”, estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.
Ocupación rusa
Fuerzas rusas ocuparon la central el primer día de la invasión a Ucrania, en 2022. Tomaron la central sin combates, tras enviar decenas de miles de soldados y cientos de tanques a Ucrania desde Bielorrusia, aliado cercano de Moscú.
Los soldados rusos cavaron trincheras y establecieron campamentos en zonas como el llamado Bosque Rojo, denominado así por el color que adquirieron los árboles tras la explosión radiactiva.
Su toma de la planta inactiva suscitó un intenso temor a que un incidente militar pudiera desencadenar otro desastre nuclear en el lugar.
El ejército ruso se retiró aproximadamente un mes después del inicio de la guerra, tras su fracaso para tomarse la capital, Kiev, ubicada a unos 130 km de Chernóbil, y donde hubo una feroz resistencia ucraniana.
Los restos de la central están cubiertos por una estructura interna de acero y hormigón conocida como el sarcófago, construida a toda prisa tras la emergencia de 1986.