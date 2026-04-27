Ucrania recuerda la catástrofe de Chernobil

Explosión

A la 1.23 del 26 de abril de 1986, un error humano durante una prueba de seguridad provocó una explosión en el reactor número cuatro de Chernóbil, en el norte de Ucrania, que entonces formaba parte de la Unión Soviética. El estallido destrozó el interior del edificio y lanzó una nube de humo radiactivo a la atmósfera. El combustible nuclear ardió durante más de 10 días.