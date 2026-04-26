El atacante de Washington había creado un videojuego (Bohrdom) y lo promocionaba como "no violento"

Sin embargo uno de los puntos más llamó la atención de los investigadores, es que si se lo imagina como un sujeto que compra armas durante dos años y entra disparando a un evento en el que se encuentra el presidente de los Estados Unidos, podría tener una personalidad de rasgos violentos o extremos, sin embargo como "desarrollador de videojuegos", una de las actividades a las que se dedicaba, Allen creó un juego llamado "Bohrdom", que no tiene violencia , de hecho él mismo lo promocionaba como "un juego no violento y basado en la habilidad".