Colapinto, San Martín, Tarucas y Atlético: el súper domingo deportivo con horarios y toda la agenda
Desde las 12 con la exhibición del piloto argentino en el Obelisco, la jornada continuará con fútbol y rugby: San Martín juega en Carlos Casares, Tarucas será local y Atlético cierra el día en el Monumental.
Resumen para apurados
- Aficionados argentinos y tucumanos vivirán hoy un "súper domingo" con una agenda deportiva que incluye a Franco Colapinto, San Martín, Tarucas y Atlético en diversos escenarios.
- La jornada inicia a las 12:00 con la exhibición de F1 de Colapinto en el Obelisco, seguida por fútbol nacional, rugby regional y el cierre del "Decano" en el Monumental tucumano.
- Esta variada oferta deportiva posiciona a Tucumán en el centro de la escena nacional y garantiza una jornada de alto consumo en plataformas de streaming y señales de televisión.
El deporte tendrá hoy una jornada intensa, con actividad desde el mediodía y propuestas que atravesarán distintas disciplinas y escenarios. Será un “súper domingo” que concentrará la atención de los fanáticos, con acción tanto a nivel nacional como local.
El primer gran foco estará puesto en Buenos Aires. Desde las 12, Franco Colapinto protagonizará una exhibición en pleno centro porteño, donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 en las inmediaciones del Obelisco. El evento, que incluye varias salidas programadas, podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de Disney+.
La agenda continuará en el fútbol. Desde las 16, San Martín visitará a Agropecuario en Carlos Casares por una nueva fecha de la Primera Nacional. El partido estará disponible por streaming a través de la plataforma LPF Play.
Más tarde, a las 18, el protagonismo se trasladará a la “Caldera del Parque”. Allí, Tarucas saldrá a escena en un nuevo compromiso por el Súper Rugby Américas. El encuentro podrá verse por ESPN y por la plataforma Disney+, que transmite el torneo en toda la región.
El cierre de la jornada será nuevamente con fútbol. A partir de las 20, Atlético recibirá a Banfield en el Monumental José Fierro. El “Decano” tendrá una prueba importante ante su gente, en un partido que será televisado por TNT Sports y también podrá seguirse por su plataforma digital.
Con propuestas variadas, múltiples pantallas y escenarios diversos, el domingo ofrecerá un recorrido deportivo completo, de punta a punta del día, con el sello tucumano como protagonista.