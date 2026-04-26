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Quienes son los artistas que actuarán en la exhibición de Franco Colapinto: horarios y dónde es el evento

La exhibición encabezada por Franco Colapinto en Buenos Aires sumará música en vivo. El evento combinará automovilismo y espectáculo en un circuito urbano, con actividades y presentaciones durante toda la jornada.

Franco Colapinto está en Buenos Aires Franco Colapinto está en Buenos Aires TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto encabezará una exhibición de F1 este domingo 26 de abril en Palermo, Buenos Aires, junto a Soledad y Luck Ra, en un evento masivo de deporte y entretenimiento.
  • El Road Show se realizará en un circuito urbano sobre Av. del Libertador y marca el histórico regreso de un monoplaza de F1 a las calles de Buenos Aires tras más de una década.
  • Esta jornada posiciona a Buenos Aires como epicentro del automovilismo y el espectáculo integral. Se espera una concurrencia masiva que potencie el interés por la F1 en el país.
Resumen generado con IA

La exhibición de Fórmula 1 que protagonizará Franco Colapinto este domingo 26 de abril en Buenos Aires no solo promete acción en pista, sino también un fuerte componente musical. El evento, que se desarrollará en el barrio porteño de Palermo, contará con shows en vivo de reconocidos artistas argentinos que acompañarán la jornada.

La propuesta combina automovilismo y música en un circuito callejero montado sobre la avenida del Libertador y sus alrededores, con actividades que se extenderán durante varias horas y convocarán a miles de fanáticos.

Qué artistas tocan en la exhibición de Colapinto y a qué hora

El line up confirmado incluye a dos figuras destacadas de la música nacional: Soledad Pastorutti y Luck Ra.

Luck Ra y Soledad Pastorutti actuarán en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires Luck Ra y Soledad Pastorutti actuarán en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires La Nación
  • Soledad Pastorutti será la encargada de abrir los shows musicales y también interpretará el Himno Nacional. Su presentación está prevista cerca de las 11:50.
  • Luck Ra, uno de los referentes actuales del cuarteto, tendrá a su cargo el cierre musical con un show programado alrededor de las 13:55.

Dónde es la exhibición y cómo será el evento

La exhibición, denominada Road Show to BA 2026, se realizará en un circuito urbano armado en Palermo, con un recorrido que incluye tramos de la avenida del Libertador y calles cercanas como Sarmiento.

Las actividades comienzan desde la mañana, con apertura de espacios para el público y shows musicales desde las 11, mientras que Colapinto tendrá varias salidas a pista a lo largo del día, comenzando cerca de las 12:45.

El evento se extenderá aproximadamente hasta las 17 y promete ser una de las jornadas más convocantes del año, marcando el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década.

Con una combinación de velocidad, música en vivo y una fuerte puesta en escena, la exhibición se perfila como un espectáculo integral que trasciende lo deportivo y convierte a la ciudad en el epicentro del automovilismo y el entretenimiento.

Temas Buenos AiresFórmula 1Soledad PastoruttiArgentinaFranco Colapinto
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