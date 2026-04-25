Colapinto acelera en Palermo: horarios, circuito y qué auto de Fórmula 1 usará en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Franco Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 este domingo en Palermo, Buenos Aires, para acercar la categoría al público local con un Lotus E20 de motor V8.
- El evento en un circuito de 2.400 metros incluye el auto usado por Kimi Räikkönen en 2012 y la Flecha de Plata de Fangio. Se esperan 500 mil personas en un show con Fan Zones y música.
- Esta jornada histórica refuerza el vínculo de Argentina con el automovilismo de élite y reaviva el interés por el regreso de un Gran Premio de Fórmula 1 al país en el futuro cercano.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada que combina espectáculo, historia y emoción. A menos de 24 horas del road show que tendrá como protagonista a Franco Colapinto, el auto que utilizará en la exhibición fue presentado en el Obelisco y terminó de encender la expectativa de cara a un evento que marcará un hito para el automovilismo local.
El monoplaza que conducirá el piloto nacido en Pilar es un Lotus E20 de la temporada 2012, equipado con motor Renault V8 y adaptado con la estética de BWT Alpine Formula One Team. Se trata de un modelo con historia dentro de la categoría, que fue utilizado por Kimi Räikkönen en un año en el que finalizó tercero en el campeonato, detrás de Sebastian Vettel y Fernando Alonso.
El evento principal se desarrollará este domingo en Palermo, en un circuito callejero de aproximadamente 2.400 metros que recorrerá la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, con paso por puntos emblemáticos como el Monumento a los Españoles. La actividad comenzará por la mañana, con apertura de accesos desde las 8:30, mientras que la exhibición del piloto argentino arrancará cerca de las 12:45.
Colapinto saldrá a pista en cuatro oportunidades a lo largo de la jornada, en un cronograma que incluye distintas intervenciones para interactuar con el público. El cierre será con una vuelta en un micro descapotable, pensado como despedida para una convocatoria que podría acercarse al medio millón de personas.
“Feliz de volver al país, reencontrarme con mi gente. En especial, traer un auto de Fórmula 1. Es un sueño que tenía desde muy chico”, expresó el piloto, quien será el primer argentino en manejar un monoplaza de la categoría por las calles porteñas.
Más allá del espectáculo visual, uno de los grandes atractivos estará en el sonido. El Lotus E20 conserva un motor V8 atmosférico de 2.4 litros, una configuración que ya no se utiliza en la Fórmula 1 actual, dominada por unidades híbridas. Ese detalle promete una experiencia sensorial distinta: un rugido potente, capaz de sentirse en el cuerpo y no solo escucharse.
En términos técnicos, el auto ronda los 640 kilos con piloto, puede acelerar de 0 a 200 km/h en pocos segundos y superar los 300 km/h en condiciones de circuito. Aunque el trazado urbano limitará esas cifras, se espera que alcance velocidades cercanas a los 260 km/h en la recta principal.
La exhibición también tendrá un guiño a la historia grande del automovilismo argentino. Colapinto se subirá a un Mercedes-Benz W196, la mítica “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio fue bicampeón en 1954 y 1955.
El evento incluirá además fan zones, escenarios con pantallas gigantes, sets de DJs y presentaciones musicales en Plaza Sicilia y Plaza Seeber, sectores que podrán ser utilizados de manera gratuita por el público.
En un contexto en el que se reaviva el sueño del regreso de la Fórmula 1 al país, la jornada del domingo aparece como mucho más que una exhibición. Será una experiencia colectiva que, para muchos, quedará asociada a un recuerdo difícil de repetir: ver, escuchar y sentir de cerca a un Fórmula 1 en plena ciudad.