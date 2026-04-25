Colapinto acelera en Palermo: horarios, circuito y qué auto de Fórmula 1 usará en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada que combina espectáculo, historia y emoción. A menos de 24 horas del road show que tendrá como protagonista a Franco Colapinto, el auto que utilizará en la exhibición fue presentado en el Obelisco y terminó de encender la expectativa de cara a un evento que marcará un hito para el automovilismo local.