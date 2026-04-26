Secciones
SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán espera este domingo 26 de abril una jornada variable con neblina matinal, cielo nublado y probables lluvias nocturnas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
  • Con temperaturas entre 15°C y 23°C, el clima será templado y húmedo. Se prevé visibilidad reducida en rutas por la mañana y vientos leves rotando del noreste al este.
  • La inestabilidad nocturna y la neblina exigen precaución al circular. El pronóstico anticipa que las condiciones de lluvia podrían extenderse hasta mediados de la semana entrante.
Resumen generado con IA

El pronóstico del tiempo para este domingo 26 de abril en Tucumán anticipa una jornada con condiciones variables. Habrá neblina durante la madrugada y estará soleado gran parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

Según los datos actualizados a primeras horas del día, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

Para la noche, en tanto, se espera un leve aumento en la inestabilidad, con entre un 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones aisladas.

En cuanto al viento, soplará leve desde el noreste por la mañana, rotando al sur por la tarde y al este por la noche, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

El pronóstico del clima

El panorama general muestra un domingo sin extremos térmicos, pero con cambios en las condiciones que podrían derivar en lluvias hacia el cierre del día. I

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tiempo en Tucumán: las lluvias llegarán, al menos, hasta la mitad de la semana

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegarán, al menos, hasta la mitad de la semana

Vientos de hasta 100 km/h: fin de semana bajo alerta meteorológica naranja

Vientos de hasta 100 km/h: fin de semana bajo alerta meteorológica naranja

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Lo más popular
Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país
1

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway
2

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán
3

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
4

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima
5

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Ranking notas premium
Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
1

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
2

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
3

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
4

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena
5

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena

Más Noticias
La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

La foto de la semana

La foto de la semana

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena

Raúl Armisen: “Las entradas más caras son las primeras que se venden”

Raúl Armisen: “Las entradas más caras son las primeras que se venden”

Comentarios