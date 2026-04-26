El tema de nuestro tiempo

La crítica al periodismo es legítima. El problema, para las reglas de convivencia democrática, es el uso del insulto en lugar del argumento o la rectificación. La libertad de expresión, que gozan gobernantes y gobernados, no tutela el agravio. Cuando este proviene de las autoridades de un país, se corre el riesgo de afectar gravemente el clima necesario para un debate activo, profundo, plural y desinhibido. ¿Es un exceso de susceptibilidad plantear que una acusación injuriosa en una cuenta con más de cuatro millones de seguidores, entre los cuales hay líderes de legiones digitales que amplifican la hostilidad, puede afectar a quien registra e interpreta los vaivenes de la vida pública? Un profesional curtido en estos lances suele contar con enzimas para metabolizar embates pero la estigmatización es seguida por infinidad de colegas y ciudadanos comunes que pueden optar por eludir el riesgo de una exposición de esa naturaleza frente a la persona más poderosa de una comunidad.