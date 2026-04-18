El caso de Universitario reabre el debate sobre el comportamiento de los padres en el deporte infantil

NUEVO DEBATE. Todos los entrenadores insisten en que los padres son un parte esencial de la formación de los niños en las diferentes disciplinas.
Resumen para apurados
- El caso del club Universitario en Tucumán reabrió el debate sobre la presión y conductas violentas de los padres en el deporte infantil, afectando el desarrollo de los niños.
- Entrenadores y coordinadores locales señalan que las actitudes de los adultos, motivadas por la exigencia de resultados, desvirtúan el carácter formativo de los clubes de barrio.
- Este debate busca replantear el rol de la familia en la formación deportiva para garantizar un ambiente sano, priorizando el juego y el bienestar emocional de los menores.
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