River reaccionó a tiempo y dejó atrás el golpe del Superclásico

El empate cayó como un baldazo de agua fría en el Monumental. River sintió el golpe y, empujado por su gente, salió con todo en busca de la victoria. Sin embargo, lo hizo más desde el empuje que desde el juego. A los 29 minutos, Juan Meza estuvo cerca con un potente remate desde afuera del área que se estrelló en el travesaño.