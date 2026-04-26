Una versión danzada de la “Misa Criolla”, una propuesta gratuita en el teatro Alberdi

En 2024 la iniciativa de la decana Silvia Agüero, quien fue bailarina del Ballet Estable de la Provincia, se transformó en “Estancia”, sobre una composición de Alberto Ginastera, y continúa este año con la “Misa Criolla”, de Ariel Ramírez, que subirá a escena esta noche a las 20.30, con entrada libre y gratuita en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). La función en homenaje al Día Internacional de la Danza, y comenzará con “Llamas en París”, “Fantasía flamenca” y “Revelations”. Van a participar 70 artistas, entre docentes y estudiantes.