Una versión danzada de la “Misa Criolla”, una propuesta gratuita en el teatro Alberdi

Resumen para apurados
- La Facultad de Artes de la UNT presenta hoy a las 20:30 una versión danzada de la 'Misa Criolla' en el teatro Alberdi de Tucumán, con entrada gratuita por el Día de la Danza.
- El proyecto, gestado hace dos años, reúne a 70 artistas que fusionan danza clásica y contemporánea. Es una creación colectiva que busca revalorizar la cultura popular argentina.
- Tras el éxito en giras regionales, esta iniciativa consolida la formación académica mediante el impacto social. Se planean futuras obras sobre la historia de los ingenios locales.
Hace dos años, en la Facultad de Artes de la UNT comenzó a germinar la idea de un trabajo conjunto de las distintas áreas de las carreras de danza (tanto clásica como contemporánea) para presentar conocidas obras musicales de autores nacionales al público.
En 2024 la iniciativa de la decana Silvia Agüero, quien fue bailarina del Ballet Estable de la Provincia, se transformó en “Estancia”, sobre una composición de Alberto Ginastera, y continúa este año con la “Misa Criolla”, de Ariel Ramírez, que subirá a escena esta noche a las 20.30, con entrada libre y gratuita en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). La función en homenaje al Día Internacional de la Danza, y comenzará con “Llamas en París”, “Fantasía flamenca” y “Revelations”. Van a participar 70 artistas, entre docentes y estudiantes.
“Intervienen todas las Cátedras de Técnica de la Licenciatura en Danza Clásica y del Profesorado en Danza Contemporánea, con folclore argentino y latinoamericano. También colaboran los docentes de Preparación Fisica y Composición Coreográfica. La consigna fue que sean obras que trasciendan lo estrictamente técnico y que tengan un componente de inserción en la cultura popular y, en lo posible, de autores argentinos”, detalla el coordinador de la puesta, Rodolfo Rodríguez.
La iniciativa reúne un trabajo coreográfico y escénico colectivo que “pone en valor el talento, la formación y el compromiso de quienes integran las carreras, para consolidarse como una experiencia artística de gran impacto”, señala.
“Los desafíos a superar fueron varios; al tratarse de una creación colectiva, todos aportaron sus conocimientos y sugerencias. Fue muy enriquecedor el proceso, ya que los alumnos idearon y aportaron movimientos y secuencias, que luego los profesores utilizaron en la coreografías. La respuesta del público está siendo maravillosa, con salas llenas n las funciones que ya hicimos en la capital, Aguilares, Concepción y el Ingenio de las Artes”, sostiene Rodríguez, quien anticipó una futura creación sobre el cierre de los ingenios azucareros de la década de 1960.
Obras clásicas
El Moscow State Ballet llega hoy a las 20 al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) para ofrecer una gala imperdible de danza clásica englobadas en el espectáculo “Gala Lago de los Cisnes y Piezas Maestras”, que reúne obras célebres del repertorio internacional en montajes originales.
La destacada compañía de nivel mundial abordará coreografías sobre la música de grandes compositores como Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Georges Bizet, Ludwig Minkus y Nikolai Rimsky-Korsakov, con bailarines formados en el Teatro Bolshoi, el Teatro Mariinsky y el Teatro Musical de Moscú, entre otras academias de alto prestigio global. De ese modo, preserva la excelencia de la tradicional escuela rusa y la fusiona con las nuevas corrientes coreográficas contemporáneas. Así, aparte de “El Lago de los Cisnes”, se disfrutará de fragmentos de “El Corsario”, “El cascanueces”, el Adagio de “Scheherazade” y el Grand Pas de “Don Quijote”.
“Con un elenco dirigido por Liudmila Titova, la compañía lleva adelante una misión artística que trasciende fronteras: acercar la magia del ballet a públicos de todas las edades, despertando en niños y jóvenes el amor por este arte atemporal mediante una experiencia única que combina tradición, excelencia y emoción, ideal tanto para amantes de lo clásico como para quienes deseen descubrir su belleza por primera vez”, se anticipa. En la gira sudamericana de este cuerpo artístico se abarcarán numerosos teatros de la Argentina, Brasil y Chile, para oficiar como una informal embajada cultural rusa.