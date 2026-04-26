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Sexualmente hablando: de príncipes a princesos
Sexualmente hablando: de príncipes a princesos
Por Inés Páez de la Torre Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Inés Páez de la Torre analiza hoy la evolución de los roles masculinos y las nuevas formas de habitar la masculinidad frente a los mandatos tradicionales de género.
  • La columna explora el tránsito de estereotipos rígidos hacia modelos más flexibles, cuestionando las expectativas sociales impuestas históricamente sobre los varones.
  • Esta tendencia sugiere un cambio social profundo que busca deconstruir la masculinidad hegemónica para promover vínculos humanos más equitativos y una mejor salud emocional.
Resumen generado con IA
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