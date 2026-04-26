Sexualmente hablando: de príncipes a princesos

Resumen para apurados
- Inés Páez de la Torre analiza hoy la evolución de los roles masculinos y las nuevas formas de habitar la masculinidad frente a los mandatos tradicionales de género.
- La columna explora el tránsito de estereotipos rígidos hacia modelos más flexibles, cuestionando las expectativas sociales impuestas históricamente sobre los varones.
- Esta tendencia sugiere un cambio social profundo que busca deconstruir la masculinidad hegemónica para promover vínculos humanos más equitativos y una mejor salud emocional.
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