Tacos saludables: cómo hacer una masa alta en proteínas en pocos pasos

Resumen para apurados
- La influencer Cande Intorno presentó una receta de tacos saludables sin gluten y proteicos, hechos con huevo, zanahoria y harina de almendras para mejorar la nutrición diaria.
- La receta sustituye harinas refinadas por insumos de bajo índice glucémico. Se realiza integrando los ingredientes y cocinándolos en sartén hasta lograr una masa firme y dorada.
- Esta propuesta responde a la tendencia de reinventar platos clásicos priorizando la salud. Es una opción versátil para dietas equilibradas y aptas para personas celíacas.
En la búsqueda por equilibrar el placer de comer con el cuidado de la salud, las recetas tradicionales se reinventan para ofrecer alternativas más ligeras. Los tacos suelen ser el "permitido" de la semana, pero hay maneras de disfrutarlos sin culpa y sumando nutrientes de calidad.
Sustituir las harinas refinadas por harina de almendras es una de las decisiones más convenientes. Al ser un derivado directo del fruto seco, conserva todas sus propiedades: es una fuente excepcional de proteínas de origen vegetal, fibras y grasas saludables.
Además, su bajo índice glucémico ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, lo que evita los picos de insulina y brinda una sensación de saciedad prolongada. Además, gracias a su alto contenido de magnesio, calcio y vitamina E, este ingrediente no solo cuida tu sistema cardiovascular, sino que también aporta un extra de energía para encarar el día.
Cómo preparar tacos saludables
La creadora de contenido especializada en cocina saludable, Cande Intorno (@kitchentips), compartió una versión infalible de esta masa que solo requiere tres ingredientes básicos y se cocina en minutos. Así podés lograr esta base perfecta, alta en proteínas y libre de gluten:
Ingredientes:
- 2 huevos.
- ½ zanahoria rallada fina.
- 2 cucharadas de harina de almendras (o de otro fruto seco).
- Condimentos: sal y pimienta a gusto.
1. En un bol, batir los huevos y mezclarlos con la zanahoria rallada y los condimentos.
2. Incorporar las dos cucharadas de harina de almendras y mezclar hasta obtener una preparación integrada y homogénea.
3. Calentar una sartén con apenas una gota de aceite o rocío vegetal. Volcar la mezcla formando un círculo y cocinar a fuego medio hasta que los bordes estén firmes.
4. Dar vuelta para dorar del otro lado. ¡Y listo!
El toque final: Podés rellenar estos tacos con lo que más te guste: desde pollo desmechado o carne magra, hasta una opción vegetariana con palta, humus y queso.