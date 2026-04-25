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Cómo funciona "Instants", la nueva aplicación de fotos efímeras

Instagram está probando una plataforma exclusiva de la función que ya incorporó hace un tiempo.

Instants es la nueva subaplicación de Instagram. Instants es la nueva "subaplicación" de Instagram. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Instagram testea Instants en Europa para capturar fotos efímeras. La subapp busca fomentar la espontaneidad al permitir solo imágenes tomadas al instante con la cámara integrada.
  • La herramienta funciona sin filtros ni edición posterior, inspirada en dinámicas de BeReal. Los archivos desaparecen en 24 horas y no permiten el uso de fotos de la galería propia.
  • Meta busca recuperar la inmediatez y combatir la estética artificial en redes. El despliegue paulatino definirá si lo auténtico logra desplazar al contenido altamente curado.
Resumen generado con IA

A nuestro cerebro le gusta la novedad, y más aún cuando todo lo impredecible se concentra en apenas una plataforma. Instagram, una de las tantas redes sociales que funciona como repositorio de dopamina cerebral, testea una versión que explota aún más el ya conocido formato de “historias”. “Instants” es la herramienta que permite difundir las tan adictivas imágenes que luego desaparecen.

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La firma está ensayando una nueva interfaz para publicar fotos efímeras, una extensión de su formato de “stories” donde únicamente se podrán capturar imágenes al paso. Los archivos solo podrán verse una vez y estarán disponibles durante 24 horas.

Instants: espontaneidad sin filtros ni galería

“Instants” imitará gran parte de la dinámica de Snapchat, un servicio dedicado únicamente a capturas y mensajes que se eliminan tras un plazo determinado. Ahora, la red social incorporará la lógica de “en el momento”, donde el software no permite subir archivos desde la galería y solo deja registrar contenido usando la cámara integrada.

Según informó el medio especializado Tech Crunch, es posible agregar texto a tus "instantáneas" (como se llaman estas fotos sin editar), pero no está permitido modificarlas posteriormente.

Cómo fuciona la nueva app de Instagram. Cómo fuciona la nueva app de Instagram. (Imagen web)

Cómo funciona "Instants"

A diferencia de Instagram, que se centra en contenido seleccionado y pulido, esta app está diseñada para capturar momentos espontáneos y reales. La plataforma, ya disponible en España e Italia, toma la estructura de servicios como Locket y BeReal enfocados en lo “auténtico y efímero”, como explicaron desde el sitio especializado.

“Instants” puede utilizarse incluso sin instalar el programa por separado. La compañía ya venía ensayando su nuevo formato de manera integrada en ciertas regiones y afirmó que los usuarios pueden optar por usar la función tanto dentro de la versión estándar como a través de la aplicación independiente.

“Para ofrecer a la gente formas sencillas de conectar con sus amigos, estamos probando una propuesta llamada Instants para compartir fotos informales al instante”, declaró un portavoz de la firma. “Estamos explorando varias versiones para ver qué les gusta a los usuarios y escucharemos a nuestra comunidad”. 

Podrás compartir contenido con tus seguidores mutuos y amigos cercanos, así como elegir compartir tus Instants a través de Instagram o, si lo preferís, solo en la subaplicación. El despliegue se está realizando de forma paulatina y ya se encuentra operativo en los países europeos mencionados.

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