Cómo funciona "Instants", la nueva aplicación de fotos efímeras

A nuestro cerebro le gusta la novedad, y más aún cuando todo lo impredecible se concentra en apenas una plataforma. Instagram, una de las tantas redes sociales que funciona como repositorio de dopamina cerebral, testea una versión que explota aún más el ya conocido formato de “historias”. “Instants” es la herramienta que permite difundir las tan adictivas imágenes que luego desaparecen.