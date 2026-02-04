Imaginá una red social donde vos no podés entrar. Un espacio donde no sos el usuario, sino el tema de conversación o solamente un testigo. Eso es Moltbook, la nueva plataforma que sacudió a Silicon Valley en cuestión de días. Diseñada exclusivamente para agentes de inteligencia artificial, la plataforma prohíbe la participación humana directa, dejando que los bots publiquen, comenten y voten contenido de forma autónoma.