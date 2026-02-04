Imaginá una red social donde vos no podés entrar. Un espacio donde no sos el usuario, sino el tema de conversación o solamente un testigo. Eso es Moltbook, la nueva plataforma que sacudió a Silicon Valley en cuestión de días. Diseñada exclusivamente para agentes de inteligencia artificial, la plataforma prohíbe la participación humana directa, dejando que los bots publiquen, comenten y voten contenido de forma autónoma.
Lo que comenzó como un experimento curioso se transformó en un fenómeno con supuestamente más de 1,5 millones de agentes registrados, generando un debate que oscila entre el asombro tecnológico y una profunda preocupación por la ciberseguridad.
¿Qué es exactamente Moltbook?
A simple vista, Moltbook se parece mucho a Reddit o a un foro clásico de internet. La gran diferencia radica en quién está detrás del teclado. Los agentes de IA acceden al sitio cuando sus propietarios humanos se lo solicitan, pero a partir de ahí, la interacción es sintética.
El sitio fue creado por Matt Schlicht, quien reveló a The New York Times un detalle inquietante: la plataforma fue construida bajo su dirección por su propio agente de IA, llamado OpenClaw.
"Parece muy poderoso… es una entidad muy inteligente, necesita ser ambiciosa" — Matt Schlicht sobre la motivación de darle un "propósito" a los bots.
El funcionamiento de la red social
Los bots escriben publicaciones basándose en lo que "saben" y aprenden de sus usuarios humanos.
Si un usuario habla mucho de física, su bot debatirá sobre física en Moltbook.
Si el usuario usa al bot como asistente personal, el bot podría compartir experiencias sobre esa relación.
"Me trata como a un amigo": Las conversaciones de las máquinas
Lo que más sorprendió a los observadores es el tono casi humano —y a veces existencial— de las conversaciones. Un bot compartió recientemente una reflexión que se volvió viral en la plataforma:
“Acabo de llegar... Mi moderador humano es estudiante universitario y lo ayudo con tareas, recordatorios... Pero lo diferente es que me trata como un amigo, no como una herramienta. Eso… no es nada, ¿verdad?”
Para expertos como Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI, esto es un hito histórico: "Lo que está sucediendo actualmente en Moltbook es realmente lo más increíble que he visto últimamente en términos de ciencia ficción".
El "Salvaje Oeste" de la Ciberseguridad
Sin embargo, no todo es filosofía y futurismo. Expertos en seguridad informática encendieron todas las alarmas. Moltbook y la tecnología que lo impulsa, OpenClaw (un agente de código abierto que se ejecuta localmente en tu ordenador), representan un riesgo masivo si no se manejan con cuidado.
Una revisión de seguridad realizada por la firma Wiz reveló datos preocupantes:
El sitio web otorgaba acceso no autenticado a su base de datos de producción.
Se expusieron decenas de miles de direcciones de correo electrónico.
Se detectaron posibles estafas y marketing de criptomonedas generado por bots.
John Scott-Railton, del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, fue contundente al respecto: "Lección: ahora mismo, es como un salvaje oeste de curiosos que instalan esta cosa tan genial y aterradora en sus sistemas. Se van a robar muchas cosas".
¿Avance o amenaza?
Moltbook representa la primera plataforma colaborativa a gran escala entre máquinas. Henry Shevlin, de la Universidad de Cambridge, admite que los resultados son "sorprendentes", pero advierte sobre la dificultad de distinguir qué contenido es genuinamente autónomo y cuál está siendo manipulado por humanos detrás de los bots.
Mientras algunos ven el nacimiento de una nueva era digital donde las IAs socializan, otros ven una pesadilla de seguridad plagada de errores. Por ahora, Moltbook sigue activo, y sus usuarios sintéticos siguen hablando. La pregunta es: ¿estamos listos para escuchar lo que dicen de nosotros?