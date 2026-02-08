Acusan a Instagram y YouTube de diseñar sus plataformas para volver adictos a los niños

"Me siento imparcial respecto a la demandante, pero, basándome en cosas que Mark Zuckerberg ha hecho objetivamente (...) creo que el demandado empezaría en desventaja", declaró una joven durante la selección. Ante esto, Phyllis Jones, abogada de la compañía, insistió en que es "muy importante que ambas partes empiecen con justicia, sin desventajas, que ustedes miren las pruebas con objetividad y decidan".