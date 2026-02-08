Acusan a Instagram y YouTube de diseñar sus plataformas para volver adictos a los niños

Un tribunal de Los Ángeles dará inicio este lunes a una serie de alegatos en un juicio civil que busca determinar si Meta (Instagram) y Alphabet (YouTube) diseñaron conscientemente sus plataformas para generar adicción en niños y adolescentes.
El litigio se centra en la demanda de Kelly G.M., una joven de 20 años que alega haber sufrido graves daños psicológicos. Según el expediente, la denunciante es "usuaria de YouTube desde los seis años y abrió su cuenta de Instagram con 11". La acusación sostiene que las compañías desarrollaron "aplicaciones adictivas, en perjuicio de su salud mental" con el único fin de maximizar sus ingresos publicitarios.
El caso no abordará el contenido publicado, protegido por la legislación estadounidense, sino el diseño de los algoritmos y las funciones de personalización. Cabe destacar que, aunque TikTok y Snapchat también fueron acusados inicialmente, "ambas plataformas llegaron en días pasados a acuerdos por un monto no revelado".
La conformación del jurado, finalizada el viernes tras evaluar a más de 150 ciudadanos, estuvo marcada por la polarización en torno a la figura de Mark Zuckerberg. Los abogados de Meta lucharon durante seis jornadas para apartar a candidatos que consideraban hostiles.
"Me siento imparcial respecto a la demandante, pero, basándome en cosas que Mark Zuckerberg ha hecho objetivamente (...) creo que el demandado empezaría en desventaja", declaró una joven durante la selección. Ante esto, Phyllis Jones, abogada de la compañía, insistió en que es "muy importante que ambas partes empiecen con justicia, sin desventajas, que ustedes miren las pruebas con objetividad y decidan".
En la vereda opuesta, la defensa de la demandante recusó a admiradores del magnate. "Me cae bien este tipo. Lamento no tener acciones de Meta", llegó a afirmar un potencial jurado que fue descartado.
La defensa de YouTube
Por su parte, los abogados de Alphabet intentaron desmarcarse de la imagen de su co-demandado. "¿Todos entienden que YouTube y Meta son empresas muy diferentes? ¿Todos entienden que (Zuckerberg) no dirige YouTube?", preguntó Luis Li, letrado de la plataforma de videos.
Sin embargo, la percepción de los jurados sobre los mecanismos de la plataforma es crítica. Un hombre seleccionado señaló que veía el potencial de funciones como los 'Shorts' para provocar "descargas inmediatas de dopamina".
Las defensas de ambas compañías intentaron, sin éxito, que el juez declarara ilegítimas las afirmaciones que comparan sus productos con el tabaco. Argumentan que los problemas de salud mental de los jóvenes se deben más a fallos en el entorno familiar que a la ingeniería de sus aplicaciones.