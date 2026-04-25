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Torneo “Martín Machete Robles”: Graneros arrasa en el Apertura y marca el ritmo con puntaje perfecto

El equipo de Hugo Corbalán es el único con puntaje ideal.

Graneros marca el camino en el Grupo F y es el único equipo que consiguió todos los puntos en el Apertura. Gentileza Prensa Graneros. Graneros marca el camino en el Grupo F y es el único equipo que consiguió todos los puntos en el Apertura. Gentileza Prensa Graneros.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Social y Deportivo Graneros se consolidó como único líder con puntaje perfecto en el Torneo Apertura tucumano tras vencer 1-0 a Deportivo Aguilares en la última fecha disputada.
  • El equipo de Hugo Corbalán suma tres victorias consecutivas sin recibir goles. En la jornada también destacaron los triunfos de Concepción FC y la goleada de Experimental en el Grupo A.
  • La competencia seguirá este fin de semana con el esperado debut de Luis Miguel 'Pulga' Rodríguez en Simoca con Ñuñorco y el duelo interzonal entre Lastenia y Atlético Tucumán.
Resumen generado con IA

El Torneo Apertura “Martín Machete Robles” comenzó a perfilar a sus primeros protagonistas y, aunque el recorrido recién empieza, hay un equipo que ya se adueña de todas las miradas: Social y Deportivo Graneros, único líder con puntaje ideal en todo el certamen.

El conjunto dirigido por Hugo Corbalán volvió a dar una muestra de carácter en Aguilares, donde superó por 1 a 0 a Deportivo en un duelo clave entre punteros e invictos del grupo F. El único gol del encuentro lo marcó Matías Vázquez en el complemento, tras un rápido contragolpe iniciado por Facundo Cruz. Así, los “cocodrillos” reafirmaron su gran presente.

El liderazgo de Graneros no se explica solo por ese triunfo. Su inicio es perfecto: tres partidos jugados, tres ganados, nueve goles a favor y ninguno en contra. Un equilibrio que combina contundencia ofensiva y solidez defensiva, con el arquero Pablo Lencina como una de las figuras, respaldado por un plantel que sostiene una base consolidada y suma refuerzos de jerarquía.

Detrás, otros equipos también empiezan a consolidarse. En el grupo E, Concepción FC se posicionó como único líder con siete puntos tras vencer 2 a 1 a Alto Verde en la “Perla del Sur”. Axel González selló el triunfo en tiempo adicional, en un partido que dejó un fuerte envión anímico para el equipo dirigido por Adrián Uslenghi.

En el grupo A, Experimental también dio un golpe de autoridad al golear 4 a 1 a Juventud Unida, con tantos de Miguel Borquez, Mauricio Lamas, Nahuel Vega y Luciano Fregenal, consolidándose como uno de los conjuntos más contundentes del torneo.

La fecha dejó además resultados parejos en el grupo B. San Martín igualó 1 a 1 con San Antonio, mientras que Argentinos del Norte se impuso 1 a 0 ante Amalia, en un duelo clave para escalar posiciones.

La competencia continuará este sábado desde las 16 con una agenda cargada en todos los grupos. Entre los cruces destacados aparece el interzonal entre Lastenia y Atlético Tucumán, mientras que en el grupo F, San Lorenzo de Santa Ana recibirá a Sportivo Trinidad.

Uno de los grandes focos estará en el grupo E, con el regreso de Luis Miguel Rodríguez, quien volverá a jugar en Simoca con la camiseta número 10 de Ñuñorco. El “Pulga” despierta una enorme expectativa en su tierra, donde es ídolo absoluto y dejó una marca imborrable desde sus inicios.

La fecha se completará el domingo con nueve encuentros, entre ellos el que protagonizarán Deportivo Marapa y Deportivo Llorens en Alberdi, en un duelo clave para mantenerse en la pelea.

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