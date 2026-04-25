Pedro Sánchez no se toma en serio las amenazas sobre la suspensión de la OTAN

“Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y el posicionamiento que haga en este caso el Gobierno de los Estados Unidos”, señaló refiriéndose a un artículo de prensa de la agencia Reuters según el cual Estados Unidos se habría planteado suspender a España de la OTAN, en represalia por la oposición de este país a la guerra contra Irán.