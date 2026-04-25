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Pedro Sánchez no se toma en serio las amenazas sobre la suspensión de la OTAN

Un reporte de prensa habla de la posibilidad de suspender a España de la alianza militar atlántica. “Somos un socio fiable”.

Pedro Sánchez Pedro Sánchez
25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Pedro Sánchez afirmó en Chipre que España es un 'socio fiable' ante versiones sobre una posible suspensión del país de la OTAN impulsada por EE.UU. ante el conflicto con Irán.
  • La tensión creció por el rechazo español al uso de sus bases para ataques y la exigencia de Donald Trump de elevar el gasto militar al 5% del PIB, superando el 2% actual.
  • Pese a que el tratado de la OTAN no prevé expulsiones, el cruce diplomático amenaza la cohesión de la alianza y la estabilidad del comercio bilateral entre ambos países.
Resumen generado con IA

NICOSIA, Chipre.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró tranquilo ante una información de prensa sobre una hipotética suspensión de España de la alianza militar del Atlántico Norte (OTAN) que barajaría Estados Unidos, y enfatizó que su país es un “socio fiable”.

“España es un socio fiable”, que está cumpliendo con sus obligaciones dentro de la OTAN y, “en consecuencia, no hay de qué preocuparse en absoluto”, indicó el dirigente socialista a periodistas que lo entrevistaron en Chipre, donde se encuentra para asistir a una reunión de la Unión Europea.

“Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y el posicionamiento que haga en este caso el Gobierno de los Estados Unidos”, señaló refiriéndose a un artículo de prensa de la agencia Reuters según el cual Estados Unidos se habría planteado suspender a España de la OTAN, en represalia por la oposición de este país a la guerra contra Irán.

España ingresó en la Alianza Atlántica en 1982. El Tratado del Atlántico Norte, por el que se constituyó esta en 1949, no tiene ninguna cláusula que prevea la expulsión o suspensión de un Estado miembro, sino sólo la salida voluntaria de este, en el artículo 13.

“La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, agregó Sánchez.

En respuesta a la información de la agencia Reuters, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó que el Departamento de Defensa “se asegurará de que el presidente Donald Trump cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte”, aunque no ofreció más detalles.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó a los aliados de la OTAN a mantenerse unidos.

“La OTAN debe permanecer unida. Creo que es una fuente de fortaleza”, declaró a los periodistas al margen de la cumbre de la UE en Chipre.

El Ejecutivo de Sánchez ha remarcado su oposición a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, lo que le ha valido la irritación de Trump.

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El presidente estadounidense reprochó a España que no permitiera el uso de bases militares situadas en la región de Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos en Irán, llegando incluso a amenazar con cesar el comercio bilateral.

Desde hace meses, Trump también critica a España por negarse a aumentar su gasto militar al 5% del PIB, tal y como establece el nuevo objetivo de la OTAN impulsado por Washington.

El Gobierno español estima que con el 2% de su PIB que consagra a estos gastos cumple con sus compromisos.

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