"Sería muy útil": Donald Trump dijo que invitará a Vladimir Putin a la cumbre del G20

Consultado sobre el tema en el Despacho Oval, Trump afirmó no estar al tanto de una invitación concreta, aunque dejó en claro que no se opondría. “Si viniera, probablemente sería muy útil”, sostuvo, al tiempo que remarcó su postura de diálogo: “Hay que hablar con todo el mundo”. De todos modos, el mandatario expresó dudas sobre la eventual asistencia del líder ruso.