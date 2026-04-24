"Sería muy útil": Donald Trump dijo que invitará a Vladimir Putin a la cumbre del G20

Resumen para apurados
- Donald Trump anunció que invitará a Vladimir Putin a la cumbre del G20 en diciembre en Florida, argumentando que el diálogo directo entre líderes será útil para el foro global.
- La propuesta ocurre mientras Putin enfrenta una orden de captura de la CPI. Rusia no participa plenamente en estas cumbres desde 2019 tras su aislamiento por la invasión a Ucrania.
- Este movimiento sugiere un giro en la diplomacia de EE.UU., aunque genera incertidumbre internacional sobre el cumplimiento de tratados legales y la cohesión del bloque económico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que invitará a su par ruso, Vladimir Putin, a la próxima cumbre del G20, prevista para diciembre en Florida.
Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos señalaron que la administración estadounidense considera que Rusia, como miembro del bloque, debe ser convocada tanto a las reuniones ministeriales como al encuentro de líderes. “Estados Unidos está enfocado en lograr una cumbre exitosa y productiva”, indicaron fuentes oficiales.
Si bien aún no se enviaron invitaciones formales, un funcionario del gobierno adelantó que Moscú será incluido en la convocatoria, en línea con su condición de integrante del grupo. La posibilidad genera atención internacional considerando que Putin carga con una orden de arresto vigente emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra vinculados al conflicto en Ucrania.
Consultado sobre el tema en el Despacho Oval, Trump afirmó no estar al tanto de una invitación concreta, aunque dejó en claro que no se opondría. “Si viniera, probablemente sería muy útil”, sostuvo, al tiempo que remarcó su postura de diálogo: “Hay que hablar con todo el mundo”. De todos modos, el mandatario expresó dudas sobre la eventual asistencia del líder ruso.
El G20 reúne a las principales economías del mundo junto con la Unión Europea y la Unión Africana, y funciona como un espacio clave para debatir los desafíos globales. Rusia no asiste de forma directa desde 2019, primero por la pandemia y luego por el aislamiento internacional tras la invasión a Ucrania en 2022.
Desde el Kremlin evitaron confirmar la presencia de Putin. El vocero presidencial, Dmitry Peskov, por su parte, aseguró que Rusia ha participado “al nivel apropiado” en todas las cumbres y que la decisión sobre el formato de asistencia se tomará más cerca de la fecha.
En la misma línea, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Pankin, indicó que Estados Unidos habría extendido una invitación “al más alto nivel”, aunque aclaró que todavía es incierto si será aceptada. “Solo Dios sabe lo que pasará antes”, afirmó.