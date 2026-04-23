Histórico: Un tucumano se consagró como el mejor argentino en la Maratón de Boston

Boston: El "Santo Grial" del running

Correr en Boston no es para cualquiera. Se trata de la maratón anual más antigua del mundo, cuya primera edición se remonta a 1897, y forma parte de los World Marathon Majors, el selecto grupo de las seis carreras más importantes del planeta. A diferencia de otros eventos, para participar en Boston no basta con inscribirse; la mayoría de los corredores deben acreditar tiempos de clasificación extremadamente exigentes (conocidos como Boston Qualifiers), lo que la convierte en una cumbre de excelencia para los atletas aficionados y profesionales.