Histórico: Un tucumano se consagró como el mejor argentino en la Maratón de Boston
El concepcionense Jorge Larry se posicionó como el primer representante nacional en cruzar la meta con un tiempo de 2 horas y 33 minutos. En la edición 130° de la mítica carrera estadounidense, el atleta de 47 años dio una lección de vigencia, disciplina y superación personal.
Resumen para apurados
- Jorge Larry, un atleta tucumano de 47 años, se consagró como el mejor corredor argentino en la 130° Maratón de Boston 2026 al completar los 42 km con un tiempo récord de 2:33:00.
- El ingeniero de Concepción superó las exigentes colinas de Newton tras una preparación basada en la autogestión. Larry regresó al alto rendimiento tras años de carrera profesional.
- Este hito posiciona al running tucumano en la élite internacional y demuestra que es posible alcanzar niveles profesionales compatibilizando el deporte con la vida laboral y familiar.
El atletismo tucumano alcanzó un hito internacional este 2026 de la mano de Jorge Larry. El corredor, oriundo de la ciudad de Concepción, logró una actuación sobresaliente en la edición 130° de la Maratón de Boston, consolidándose como el primer representante argentino en cruzar la línea de meta en la competición más antigua y prestigiosa del mundo.
Boston: El "Santo Grial" del running
Correr en Boston no es para cualquiera. Se trata de la maratón anual más antigua del mundo, cuya primera edición se remonta a 1897, y forma parte de los World Marathon Majors, el selecto grupo de las seis carreras más importantes del planeta. A diferencia de otros eventos, para participar en Boston no basta con inscribirse; la mayoría de los corredores deben acreditar tiempos de clasificación extremadamente exigentes (conocidos como Boston Qualifiers), lo que la convierte en una cumbre de excelencia para los atletas aficionados y profesionales.
Un desempeño de élite
Larry completó los 42,195 kilómetros con un registro oficial de 2 horas y 33 minutos. Este tiempo no solo lo posicionó en lo más alto de la delegación nacional, sino que reflejó una regularidad técnica asombrosa, manteniendo un ritmo promedio de 3:37 minutos por kilómetro durante todo el trayecto.
La carrera de Boston es reconocida por su exigencia, especialmente en el tramo de las Newton Hills y la famosa Heartbreak Hill. El atleta tucumano logró superar estos obstáculos geográficos tras una preparación intensiva que incluyó cargas de entrenamiento de alto volumen y una estrategia enfocada en la resiliencia mental.
A sus 47 años, este ingeniero electrónico oriundo de Concepción, Tucumán, ha logrado amalgamar una exigente carrera como gerente de producción en el sector metalúrgico con las demandas del deporte de élite. Padre de tres hijos y con una curiosidad que lo lleva a explorar ámbitos tan diversos como la fotografía y el aprendizaje de idiomas, Jorge Larry es una figura que desafía los moldes convencionales.
En el ambiente del running se lo conoce cariñosamente como "Loco", un apodo que surge de su particular método de preparación: lejos de las estructuras rígidas o los planes milimétricos, Larry apuesta por la autogestión y el entrenamiento basado puramente en las sensaciones. Para él, la pasión y la determinación son los verdaderos motores de su rendimiento, demostrando que es posible alcanzar la cima del atletismo mundial manteniendo un enfoque tan genuino como disciplinado.
Para el corredor tucumano, este resultado en Estados Unidos representa la culminación de un proceso de regreso al deporte tras años de priorizar su formación universitaria y su carrera laboral. Su participación en Boston fue entendida como una forma de honrar valores personales como la constancia y la disciplina.
El significado detrás del logro
A pesar de los momentos de fatiga extrema entre los kilómetros 39 y 40, Larry mantuvo la concentración apoyado en su experiencia previa y en el soporte de su comunidad en Tucumán. El logro deportivo tuvo además un fuerte componente emocional, ya que dedicó este hito a la memoria de su padre, cuyo recuerdo fue el motor principal para completar los metros finales de la emblemática competencia.
Con este resultado, el "Loco" Larry no solo eleva el prestigio del running tucumano, sino que deja un precedente de superación para los deportistas de la provincia, demostrando que el alto rendimiento es posible aun compatibilizándolo con la vida profesional y familiar.
El circuito, que atraviesa diversas ciudades de Massachusetts hasta llegar al corazón de Boston, es famoso por su dificultad técnica. El tramo final es particularmente temido por las Newton Hills, una serie de colinas que culminan en la legendaria Heartbreak Hill (la Colina Rompecorazones), donde el cansancio físico y la pendiente ponen a prueba la resistencia mental de los competidores.