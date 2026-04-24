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El tucumano Lisandro Fontana, oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud

El karateca de 17 años se consagró en Panamá tras vencer 3-1 al colombiano Henry Riveros y ratificó su lugar como una de las grandes promesas del deporte argentino.

Lisandro Fontana ganó el oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Lisandro Fontana ganó el oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El tucumano Lisandro Fontana logró el oro en karate (+68 kg) en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá tras vencer 3-1 al colombiano Henry Riveros en la final reciente.
  • Fontana, de 17 años, llegó como favorito tras ser bronce mundial en Venecia y campeón sudamericano en Brasil. En la final mostró solidez táctica para ratificar su gran momento.
  • El atleta subirá a categoría Junior para el Panamericano de agosto y apunta al Mundial de Polonia en octubre, consolidándose como una de las mayores promesas del deporte argentino.
Resumen generado con IA

El tucumano Lisandro Fontana Lardies volvió a confirmar que su crecimiento no se detiene. En los Juegos Suramericanos de la Juventud, disputados en Panamá, el joven karateca se quedó con la medalla de oro tras imponerse por 3-1 en la final al colombiano Henry Riveros, en la categoría Kumite +68 kg.

Con apenas 17 años, Fontana ya se mueve con naturalidad en escenarios internacionales. Su actuación en Panamá no solo lo puso en lo más alto del podio, sino que también reforzó su condición de una de las principales cartas del karate argentino en el plano juvenil.

El camino hacia la consagración no fue casual. Fontana llegó a la competencia con antecedentes que lo posicionaban entre los favoritos: medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Venecia 2024, subcampeón panamericano en Asunción 2025 y campeón sudamericano en Recife, Brasil. Un recorrido que evidencia continuidad y evolución.

En la final, el tucumano mostró control, inteligencia táctica y eficacia para imponerse 3-1 ante Riveros. Supo manejar los tiempos del combate y golpear en los momentos justos para cerrar una actuación sólida.

Más allá del resultado, su presente invita a proyectar. En agosto, tendrá una nueva oportunidad en el Panamericano, donde buscará revancha tras haber obtenido la medalla de plata. Sin embargo, no será un desafío más: cambiará de categoría, pasando de Cadetes a Junior, lo que implica enfrentar rivales de mayor exigencia física y competitiva.

En octubre, el foco estará puesto en el Mundial de Polonia, uno de los grandes objetivos del año. Allí intentará volver a subirse al podio y acercarse a su gran meta. “Sueños hay varios, pero si tengo que elegir uno, quiero ser campeón del mundo”, aseguró en una entrevista a LA GACETA a principios de año.

Además, en el horizonte aparecen los Juegos Olímpicos de la Juventud, previstos para noviembre, aunque su participación aún no está confirmada. “Esas cosas nos las dicen a último momento; tal vez para que no nos relajemos”, explicó.

El oro en Panamá representa mucho más que un título. Es una confirmación del nivel que viene mostrando y una señal de lo que puede lograr en el corto plazo.

A los 17 años, Lisandro Fontana no solo gana. Empieza a construir algo más grande: una carrera que ya apunta alto.

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