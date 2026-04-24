A los 91, Mónica Cahen d’Anvers recibió un conmovedor homenaje musical de su familia

A sus 91 años, Mónica Cahen d’Anvers vivió uno de los momentos más conmovedores de su vida durante un íntimo homenaje en su chacra de San Pedro. Según la revista Hola, el pasado 18 de abril, sus hijos, Iván Mihanovich y Sandra Mihanovich, junto a su nieta Sol, le regalaron una noche inolvidable al interpretar una canción especialmente dedicada a su hogar: “La canción de La Campiña”. El evento reunió a familiares y amigos cercanos en un clima cálido, atravesado por la música, la memoria y el amor.