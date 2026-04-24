A los 91, Mónica Cahen d’Anvers recibió un conmovedor homenaje musical de su familia

Resumen para apurados
- Mónica Cahen d’Anvers recibió un homenaje musical de sus hijos Sandra e Iván en San Pedro el 18 de abril, celebrando sus 91 años y el legado de su emblemática chacra La Campiña.
- La familia estrenó 'La canción de La Campiña', dedicada al refugio fundado hace 40 años con César Mascetti. Mónica se sumó al escenario para cantar en un clima de afecto y memoria.
- El evento destaca la vigencia de la icónica periodista y el compromiso familiar por preservar su legado y el de La Campiña, consolidando este espacio como un puente generacional.
A sus 91 años, Mónica Cahen d’Anvers vivió uno de los momentos más conmovedores de su vida durante un íntimo homenaje en su chacra de San Pedro. Según la revista Hola, el pasado 18 de abril, sus hijos, Iván Mihanovich y Sandra Mihanovich, junto a su nieta Sol, le regalaron una noche inolvidable al interpretar una canción especialmente dedicada a su hogar: “La canción de La Campiña”. El evento reunió a familiares y amigos cercanos en un clima cálido, atravesado por la música, la memoria y el amor.
El homenaje tuvo como escenario La Campiña, el emblemático refugio que la periodista construyó junto a su esposo, César Mascetti, fallecido en 2022. Este espacio, levantado hace más de cuatro décadas, se transformó con el tiempo en un proyecto productivo y turístico que combina cultivos frutales con gastronomía y experiencias rurales. Para Cahen d’Anvers, representa mucho más que una propiedad: es “su lugar en el mundo”, el sitio donde eligió vivir su madurez.
La emoción alcanzó su punto máximo cuando la familia presentó en vivo la nueva canción inspirada en ese universo compartido. Compuesta por Sandra junto a la autora rosarina Sandra Corizzo, la pieza busca retratar la esencia de La Campiña: su historia, su gente y su conexión con la tierra. Sol Mihanovich, quien acompaña a su tía en su carrera musical desde hace más de veinte años, destacó la recepción del público y el valor simbólico de la obra, pensada como un puente entre generaciones.
Lejos de limitarse a ser espectadora, Mónica también se animó a subir al escenario y cantar junto a los suyos “Una mujer”, de Caetano Veloso y João Gilberto. Acompañada y contenida por su familia tras la pérdida de Mascetti, la periodista atraviesa esta etapa rodeada de afecto y cerca de sus seres queridos, que hoy se vuelcan a preservar su legado y a seguir celebrando la vida en el mismo lugar donde todo cobra sentido.