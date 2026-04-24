"Trajimos 19 jugadores y casi todos respondieron": el orgullo de Yllana por el plantel que se armó en San Martín

La competencia que hace crecer

La disputa por los puestos es otra de las claves que Yllana señala. Cuando le tocó dejar a Facundo Pons en el banco y apostar por otros, no dudó en hablar con él. "No es que no confío, confío en todos. Los que están afuera también le complican la vida a los que están adentro, y eso está muy bien", explicó. Esa tensión interna, bien manejada, es lo que según él eleva el nivel general del equipo.