La fuerte reflexión del DT de San Martín: "No vine a prometer nada, prefiero que los resultados hablen"

- Lo que entiendo del hincha de San Martín lo vi reflejado en algo que me contaron: en un partido cero a cero, el mismo día de un clásico de Boca, el estadio estaba repleto. Eso dice todo. Esa convocatoria hay que aprovecharla a favor y no para alimentar un clima de caos que no le sirve a nadie. Van a pasar jugadores, van a pasar técnicos, van a pasar camadas. La exigencia es sana y necesaria, pero tiene que venir de un lugar de optimismo. Pensar siempre en lo que uno tiene por ganar, no en lo que puede volver a perder.