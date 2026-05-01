El nuevo lujo en Europa es pagar para que no te encuentren: pueblos sin señal que venden desconexión radical

Las zonas rurales de España, los países nórdicos o el interior de Francia están comercializando su falta de cobertura como un valor añadido y no como un defecto logístico. Para los Millennials y la Generación Z, el lujo ya no es un hotel de 5 estrellas. El lujo es privacidad analógica, o que ninguna Inteligencia Artificial pueda ubicar a la persona; escuchar el entorno sin la tentación de grabarlo para un reel que vaya a parar a una red social. La salud mental es afectada por un agotamiento digital producido por la hiperconectividad.