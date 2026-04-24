Secciones
Política

Adorni, en Diputados: cómo será la estrategia del oficialismo para blindar al jefe de Gabinete

Entre el informe de gestión y la "guerra" política por el patrimonio del funcionario libertario.

EN LA LUPA. polémica por los bienes y el patrimonio de Adorni. afp EN LA LUPA. polémica por los bienes y el patrimonio de Adorni. afp
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará el miércoles su informe de gestión ante Diputados para blindar su figura, bajo la mirada de Milei y ante críticas por su patrimonio.
  • La sesión maratónica prevé un esquema de debate donde el oficialismo cerrará los bloques. Se planea una táctica de confrontación directa contra las denuncias de la oposición.
  • El oficialismo apuesta a una demostración de fuerza política. El éxito de la jornada definirá la relación parlamentaria y la percepción social sobre la transparencia del Gobierno.
Resumen generado con IA

El Gobierno prepara un despliegue de fuerza política para el próximo miércoles. Bajo la atenta mirada de Javier Milei, quien confirmó su presencia en el palco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. 

La jornada no será solo un trámite administrativo, ya que el oficialismo buscará transformar la sesión en un gesto de autoridad, mientras la oposición se alista para una virtual interpelación sobre el patrimonio del funcionario.

La hoja de ruta parlamentaria

La estructura del debate, acordada entre Martín Menem e Ignacio Devitt (Relaciones Parlamentarias), prevé una sesión maratónica de al menos seis horas. Adorni abrirá con una exposición general y luego enfrentará tres rondas de preguntas opositoras, intercaladas con bloques de 20 minutos para sus respuestas.

El esquema irá de menor a mayor peso político. Abrirá la izquierda y bloques minoritarios; seguirá el bloque de Innovación Federal y el Pro, para cerrar con el plato fuerte: el cruce con Unión por la Patria. El cierre quedará en manos de La Libertad Avanza para garantizar la "última palabra" oficialista.

Estrategia de "Guerra"

En los pasillos de Balcarce 50 no ocultan la táctica, que será responder al choque con más choque. Ante la ofensiva opositora por las causas judiciales sobre presunto enriquecimiento ilícito, los libertarios planean contraatacar exponiendo inconsistencias patrimoniales de dirigentes históricos. 

"Vamos a ir a la guerra", advirtieron desde la bancada oficialista, en una sesión que incluso aliados como Cristian Ritondo (Pro) miran con recelo, y varios temen que el Congreso se convierta en un "show" que degrade la imagen política ante la sociedad.

Temas Buenos AiresCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónCristian RitondoJavier MileiManuel AdorniKarina MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei confirmó que irá al Congreso con Adorni, defendió su gestión y habló de su reelección

Milei confirmó que irá al Congreso con Adorni, defendió su gestión y habló de su reelección

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

Lo más popular
Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados
1

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología
2

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas
3

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán
4

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina
5

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
3

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
4

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”
5

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Más Noticias
El decano de Educación Física rechazó los reclamos estudiantiles y afirmó que la facultad “se arregla permanentemente”

El decano de Educación Física rechazó los reclamos estudiantiles y afirmó que la facultad “se arregla permanentemente”

Estudiantes de Educación Física denuncian el deterioro edilicio: “Decimos basta”

Estudiantes de Educación Física denuncian el deterioro edilicio: “Decimos basta”

La tajante respuesta del Reino Unido ante la amenaza de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

La tajante respuesta del Reino Unido ante la amenaza de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Tensión transatlántica: Trump puso en duda el apoyo a Londres por las Malvinas y sacudió a la prensa británica

Tensión transatlántica: Trump puso en duda el apoyo a Londres por las Malvinas y sacudió a la prensa británica

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Con listas definidas, la UNT estrena la boleta única de papel en más estamentos

Con listas definidas, la UNT estrena la boleta única de papel en más estamentos

Comentarios