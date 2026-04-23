Milei confirmó que irá al Congreso con Adorni, defendió su gestión y habló de su reelección

Resumen para apurados
- Javier Milei confirmó que acompañará el miércoles a Manuel Adorni al Congreso. El Presidente respaldará a su jefe de Gabinete durante el informe de gestión ante los legisladores.
- El apoyo surge ante la investigación judicial contra Adorni. En paralelo, el mandatario defendió el rumbo económico, el ajuste fiscal y la desaceleración de la inflación actual.
- Milei ratificó su intención de buscar la reelección en 2027 según los resultados obtenidos. Su visita al recinto busca consolidar la gobernabilidad y el frente político oficial.
El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que el próximo miércoles concurrirá al Congreso junto al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en el marco de la exposición del funcionario ante los legisladores. De este modo, el mandatario reafirmó su respaldo en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito que enfrenta el funcionario.
Durante una entrevista en el programa Argendata del canal de streaming Neura, el mandatario explicó que su presencia en el Congreso responde a la decisión de acompañar institucionalmente a su jefe de Gabinete. “Si claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, sostuvo.
Además, aseguró que Adorni está respondiendo a los requerimientos judiciales y que el proceso avanza con normalidad: “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”.
Por otra parte, el jefe de Estado también dejó en claro su intención de competir por un nuevo mandato en 2027, siempre y cuando considere que su gestión cumple con los objetivos trazados.
“No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, sostuvo.
Rumbo de la economía
En materia económica, el jefe de Estado sostuvo que la inflación comenzaría a desacelerarse en los próximos meses y aseguró que la actividad muestra signos de recuperación. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, afirmó.
En relación al tipo de cambio, destacó la acumulación de reservas como un factor clave para evitar una devaluación mayor. “Si no hubiéramos comprado 7.000 millones de dólares de reserva, hoy el tipo de cambio sería de 1.700”, señaló. Asimismo, consideró que la recomposición de la demanda de dinero es una señal positiva para la economía.
Milei defendió el ajuste fiscal como una herramienta necesaria para estabilizar el país y remarcó que la mejora salarial dependerá del incremento de la productividad. “Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales. Heredamos un mercado donde la mitad de la gente estaba en situación informal”, indicó.
Por último, el mandatario reconoció que durante el segundo semestre del año pasado la economía atravesó un freno con aceleración inflacionaria, pero destacó la resiliencia frente a shocks externos. En ese sentido, aseguró que la Argentina fue reconocida como modelo en encuentros internacionales como los del Fondo Monetario Internacional y el G20, además de remarcar el desempeño de los activos financieros locales en el escenario global.