Milei confirmó que irá al Congreso con Adorni, defendió su gestión y habló de su reelección

Por último, el mandatario reconoció que durante el segundo semestre del año pasado la economía atravesó un freno con aceleración inflacionaria, pero destacó la resiliencia frente a shocks externos. En ese sentido, aseguró que la Argentina fue reconocida como modelo en encuentros internacionales como los del Fondo Monetario Internacional y el G20, además de remarcar el desempeño de los activos financieros locales en el escenario global.