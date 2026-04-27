Secciones
Seguridad

¿Qué pasa después de la cárcel? Una apuesta tucumana por la reinserción se proyecta en EE.UU.

La abogada Agustina Mitre obtuvo una beca en Washington D.C. entre 150 postulantes para impulsar Renacer sin Barreras, un voluntariado activo en la provincia desde 2024.

UN PROYECTO TUCUMANO. Unos 25 voluntarios sostienen el proyecto semana a semana. / RENACER SIN BARRERAS UN PROYECTO TUCUMANO. Unos 25 voluntarios sostienen el proyecto semana a semana. / RENACER SIN BARRERAS
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La abogada Agustina Mitre obtuvo una beca en Washington para impulsar 'Renacer sin Barreras', un proyecto de reinserción de exconvictos activo en Tucumán desde 2024.
  • Seleccionada entre 150 postulantes, Mitre lidera un equipo de 25 voluntarios que trabajan semanalmente en el Penal de Villa Urquiza para facilitar la vuelta a la sociedad.
  • La proyección internacional del proyecto tucumano busca fortalecer políticas de seguridad y disminuir la reincidencia, marcando un hito en la cooperación entre Argentina y EE.UU.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánPenal de Villa UrquizaWashingtonEstados UnidosArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Lo más popular
Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
1

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
2

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar
3

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield
4

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental
5

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
4

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena
5

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena

Más Noticias
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

En un día secuestraron 260 kilos de cocaína en Tucumán

En un día secuestraron 260 kilos de cocaína en Tucumán

La hora de la verdad: comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos

La hora de la verdad: comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

Comentarios