¿Qué pasa después de la cárcel? Una apuesta tucumana por la reinserción se proyecta en EE.UU.

UN PROYECTO TUCUMANO. Unos 25 voluntarios sostienen el proyecto semana a semana. / RENACER SIN BARRERAS
Resumen para apurados
- La abogada Agustina Mitre obtuvo una beca en Washington para impulsar 'Renacer sin Barreras', un proyecto de reinserción de exconvictos activo en Tucumán desde 2024.
- Seleccionada entre 150 postulantes, Mitre lidera un equipo de 25 voluntarios que trabajan semanalmente en el Penal de Villa Urquiza para facilitar la vuelta a la sociedad.
- La proyección internacional del proyecto tucumano busca fortalecer políticas de seguridad y disminuir la reincidencia, marcando un hito en la cooperación entre Argentina y EE.UU.
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