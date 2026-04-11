Este es el hábito nocturno que dispara los niveles de azúcar en sangre sin que lo sepas

Durante la noche, el organismo entra en una fase de descanso y reparación. Si en ese momento se consume una comida abundante o rica en carbohidratos, el sistema digestivo se mantiene activo cuando debería estar en reposo, lo que interfiere con el ritmo circadiano. Este ciclo biológico, además de regular el sueño, también influye sobre las hormonas, incluida la insulina.