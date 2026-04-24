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La Organización Panamericana de la Salud advierte por el riesgo de brotes de una enfermedad altamente contagiosa durante del Mundial 2026

Aunque hubo avances en vacunación, el organismo alertó que no son suficientes para frenar la circulación del virus en la región

La Organización Panamericana de la Salud advierte por el riesgo de brotes de una enfermedad altamente contagiosa durante del Mundial 2026
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La OPS advirtió sobre el riesgo de brotes de sarampión en América durante el Mundial 2026 debido a coberturas de vacunación insuficientes para frenar el virus en la región.
  • El virus se expandió tras perderse el estatus de región libre de sarampión. Actualmente, se busca alcanzar un 95% de inmunización mediante la aplicación de 90 millones de dosis.
  • El evento masivo exige reforzar la vigilancia epidemiológica y logística. El éxito dependerá de la inversión en salud y de superar la desinformación sobre las vacunas.
Resumen generado con IA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) volvió a encender una señal de alerta sobre el sarampión en América. Aunque reconoció avances en las coberturas de vacunación, advirtió que no son suficientes para frenar el riesgo de nuevos brotes en la región, en un contexto que podría agravarse en las próximas semanas por el movimiento masivo de personas que generará el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el director del organismo, Jarbas Barbosa, fue claro: el sarampión sigue siendo una de las enfermedades más contagiosas y solo puede controlarse con coberturas de vacunación superiores al 95% con ambas dosis del esquema. “Ese nivel tiene que ser homogéneo y sostenerse en el tiempo”, planteó. Según explicó, la prioridad actual es interrumpir la transmisión del virus en todos los países de la región.

El escenario epidemiológico se volvió más complejo desde el año pasado, cuando América perdió el estatus de región libre de sarampión tras un brote en Canadá que no logró contenerse dentro del período de evaluación de 12 meses. A partir de allí, el virus se expandió hacia Estados Unidos, México y otros países, de acuerdo con el diagnóstico de Daniel Salas, responsable del área de inmunización del organismo.

La preocupación no es menor. Si bien en 2024 la región concentró menos del 6% de los 250.000 casos registrados a nivel global, en el primer trimestre de este año ese número trepó al 21%. Además, los datos muestran que el 93% de las personas infectadas no estaba vacunada y que un 13% de los casos requirió internación.

Para la OPS, el problema no es la falta de vacunas, sino las dificultades para llegar con ellas a toda la población. Las brechas en la cobertura generan un acumulado de personas susceptibles que facilita la aparición de brotes. “Un solo caso puede convertirse en un brote si no se alcanza el 95% de vacunación”, insistió Barbosa.

En ese marco, entre mañana y el 2 de mayo se desarrollará la Semana de la Vacunación en las Américas, una iniciativa en la que 21 países -entre ellos Argentina- se comprometieron a aplicar 90 millones de dosis de vacunas de calendario y reforzar esquemas incompletos, especialmente en niños.

Otro punto clave es la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. Según explicó Salas, las primeras 72 horas desde la detección de un caso sospechoso son determinantes para evitar la propagación. El virus, que se transmite por vía respiratoria, puede permanecer en el aire o en superficies, lo que aumenta su capacidad de contagio.

En paralelo, la OPS trabaja con los gobiernos para mejorar la vigilancia epidemiológica, identificar a quienes no recibieron las dosis correspondientes y fortalecer la comunicación pública frente a la desinformación.

En Argentina, el escenario también está atravesado por dificultades logísticas. En las últimas semanas, surgieron reclamos por faltantes de vacunas, incluso desde la Sociedad Argentina de Pediatría. Desde el Ministerio de Salud, junto con la OPS, atribuyeron los retrasos a problemas en el transporte internacional vinculados al contexto geopolítico global, que impactó en la distribución y los costos de envío.

Frente a esto, el Gobierno anunció un nuevo cronograma de entregas que comenzará de inmediato. El primer envío incluirá alrededor de 1,2 millones de dosis de distintas vacunas del calendario, con distribución escalonada durante abril y mayo.

Para la OPS, la reaparición del sarampión representa un retroceso, pero también un desafío posible de revertir. La clave, sostienen, está en mantener el compromiso político, invertir en los sistemas de salud y reforzar la confianza en las vacunas. Porque, como remarcan desde el organismo, cuando la cobertura cae, las enfermedades vuelven.

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