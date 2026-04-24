La Organización Panamericana de la Salud advierte por el riesgo de brotes de una enfermedad altamente contagiosa durante del Mundial 2026

Durante una conferencia de prensa en Washington, el director del organismo, Jarbas Barbosa, fue claro: el sarampión sigue siendo una de las enfermedades más contagiosas y solo puede controlarse con coberturas de vacunación superiores al 95% con ambas dosis del esquema. “Ese nivel tiene que ser homogéneo y sostenerse en el tiempo”, planteó. Según explicó, la prioridad actual es interrumpir la transmisión del virus en todos los países de la región.