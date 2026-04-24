Alerta de sarampión para el Mundial 2026: México registra más de 16.000 casos

Alerta por los contagios de sarampión en el Mundial 2026

México, el país con el brote más importante en la región, tiene tres sedes en las que se jugarán partidos del Mundial: el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; el Estadio Akron, en Guadalajara; y el Estadio BBVA, en Monterrey. Aunque el trayecto competitivo de Argentina no tiene parada en el país, serán semanas con gran movilidad entre los tres países anfitriones del evento deportivo.