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Alerta de sarampión para el Mundial 2026: México registra más de 16.000 casos

Los organismos nacionales e internacionales de salud recomiendan completar el calendario de vacunación del sarampión antes de viajar a ver el Mundial 2026.

Alerta de sarampión para el Mundial 2026: México registra más de 16.000 casos Foto: Gobierno de Gualeguaychú
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La OPS emitió una alerta por un brote de sarampión en México, con más de 16.000 casos, junto a EE. UU. y Canadá, buscando prevenir contagios masivos durante el Mundial 2026.
  • El brote afecta mayormente a menores de 4 años. Ante la alta movilidad prevista entre las sedes mundialistas, 21 países iniciaron una campaña para aplicar 90 millones de vacunas.
  • Sanitarios exigen completar esquemas de vacunación para evitar riesgos fatales. El torneo es considerado un foco de peligro constante para la propagación del virus a nivel global.
Resumen generado con IA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de la región a incrementar los cuidados para prevenir contagios de sarampión. En un contexto de aumento de casos en Estados Unidos, Canadá y México, preocupan los posibles contagios que puedan darse durante el Mundial 2026. Advierten sobre la necesidad de reforzar las campañas de vacunación.

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

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El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó sobre la situación en la Región de las Américas. En lo que va de 2026, en Canadá se registraron 789 casos y, en Estados Unidos, 1748. México es el país con mayor cantidad de contagios, con 16.096 casos confirmados en esta temporada. En Argentina no se registraron casos este año.

Alerta por los contagios de sarampión en el Mundial 2026

México, el país con el brote más importante en la región, tiene tres sedes en las que se jugarán partidos del Mundial: el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; el Estadio Akron, en Guadalajara; y el Estadio BBVA, en Monterrey. Aunque el trayecto competitivo de Argentina no tiene parada en el país, serán semanas con gran movilidad entre los tres países anfitriones del evento deportivo.

En medio de los aumentos de casos, 21 países dentro de la OPS se comprometieron a llevar adelante una vacunación y aplicar 90 millones de dosis hasta el 2 de mayo. La organización advirtió que el sarampión representa un “riesgo constante” en los países que tendrán gran cantidad de visitantes en los próximos meses.

Forma de contagio y síntomas del sarampión

Según la OPS, el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Suelen aparecer entre una semana y 10 días después de la infección.

Entre las dos y tres semanas siguientes, las personas suelen recuperarse solas, porque no hay un tratamiento. En algunos casos, el sarampión puede causar complicaciones graves e incluso la muerte. Actualmente el grupo más afectado es el de los niños de 0 a 4 años, seguido por el de los 19 a 24 años.

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