Nuevo caso de sarampión importado en Argentina: ¿cómo evitar el contagio?
La única forma de reducir el riesgo de padecer los síntomas más graves del sarampión es aplicando las vacunas correspondientes entre el año y los 18 meses de edad de los niños. Se trata de una enfermedad que afecta principalmente a pacientes pediátricos de hasta 5 años, aunque no están exceptuados los mayores.
Luego de semanas sin nuevos casos de sarampión confirmados en Argentina, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Malbrán confirmó la detección de un caso importado de Filipinas. El paciente fue identificado como un ciudadano bonaerense de 29 años que regresó recientemente de un viaje por Asia y Australia. En un contexto en que mundialmente se dio un aumento de casos de sarampión, la vacunación para garantizar inmunidad en la población es fundamental.
Según la información suministrada por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), el inico de los síntomas ocurrió el 9 de febrero y la primera consulta médica tuvo lugar el día siguiente. Durante el período de transmisibilidad y antes de la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, el joven participó de un evento en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, y visitó la localidad de General Pacheco, donde se reunió con amigos y familiares. Luego quedó en aislamiento domiciliario junto con sus familiares convivientes.
Reducción en los contagios de sarampión en Argentina
El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) dio un informe sobre la semana epidemiológica 52, comprendida entre el 21 y 27 de diciembre de 2025. Entonces, habían pasado 25 semanas sin que se detectaran nuevos casos en todo el país. Hasta el 17 de diciembre se habían reconocido, en toda Argentina, 21 casos de sarampión y 33 permanecían en estudio.
En el mismo período se habían informado 2068 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 2014 fueron descartados. Entre el 8 y el 14 de junio se observó una caída sostenida de la notificación de casos sospechosos, con un repunte entre las semanas 34 y 36 para luego continuar en descenso hasta fines de diciembre.
¿Cómo prevenir el sarampión?
La única forma de prevenir el sarampión y sus complicaciones es la vacunación. A partir del 1 de enero de 2026, el esquema de vacunación con triple viral tendrá dos dosis. La primera es la vacuna triple viral que debe aplicarse a los 12 meses de edad. La segunda dosis se aplica entre los 15 y 18 meses de edad a niños nacidos desde el 1° de julio de 2024.
A fin de garantizar que todos los niños completen su esquema de vacunación de dos dosis, se continuará vacunando, en el año en que cumplen cinco años de edad, a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y en los primeros 6 meses de 2024.
Las manifestaciones clínicas del sarampión pasan por fiebre alta y manchas rojas en la piel. También se pueden presentar complicaciones como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y hasta ceguera. No hay tratamiento específico y la vacuna adquiere gran importancia, ya que es una enfermedad mortal en 1 a 2 de cada 1000 personas sin vacunación.