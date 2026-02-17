Nuevo caso de sarampión importado en Argentina: ¿cómo evitar el contagio?

Según la información suministrada por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), el inico de los síntomas ocurrió el 9 de febrero y la primera consulta médica tuvo lugar el día siguiente. Durante el período de transmisibilidad y antes de la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, el joven participó de un evento en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, y visitó la localidad de General Pacheco, donde se reunió con amigos y familiares. Luego quedó en aislamiento domiciliario junto con sus familiares convivientes.