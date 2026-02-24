Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

“Adelantar la segunda dosis de la Triple Viral es una decisión estratégica y basada en evidencia científica sólida. Estamos viendo rebrotes de sarampión en distintas partes del mundo, y esta medida nos permite cerrar una ventana de vulnerabilidad de casi cuatro años en la que los niños no tenían el esquema de protección completo. Con este cambio, reforzamos las defensas en una etapa clave del desarrollo infantil y reducimos drásticamente la posibilidad de que el virus circule y genere brotes que afecten a la comunidad”, explica el doctor Nicolás Falk, Jefe de Pediatría en la Clínica Santa Isabel.