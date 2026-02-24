Secciones
SociedadSalud

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión
MEDIDA. La dosis se aplicará entre los 15 y los 18 meses de vida. MEDIDA. La dosis se aplicará entre los 15 y los 18 meses de vida.
Hace 4 Hs

A partir de este año, el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina modifica una de sus fechas clave para la protección infantil: la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (SRP), que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. La dosis, que anteriormente se administraba a los cinco años, ahora se adelanta para ser aplicada entre los 15 y los 18 meses de vida.

La medida tiene como objetivo reforzar la inmunidad de los niños en una etapa temprana y reducir el riesgo de brotes de enfermedades de alto contagio, en línea con las recomendaciones de expertos y el contexto epidemiológico global.

“Adelantar la segunda dosis de la Triple Viral es una decisión estratégica y basada en evidencia científica sólida. Estamos viendo rebrotes de sarampión en distintas partes del mundo, y esta medida nos permite cerrar una ventana de vulnerabilidad de casi cuatro años en la que los niños no tenían el esquema de protección completo. Con este cambio, reforzamos las defensas en una etapa clave del desarrollo infantil y reducimos drásticamente la posibilidad de que el virus circule y genere brotes que afecten a la comunidad”, explica el doctor Nicolás Falk, Jefe de Pediatría en la Clínica Santa Isabel.

Necesidad preventiva

Este ajuste en el calendario responde a una necesidad preventiva. El sarampión, una enfermedad que puede causar complicaciones graves, se previene eficazmente con dos dosis de la vacuna. Al adelantar la segunda dosis, se asegura que los niños alcancen la máxima protección mucho antes.

Mundial 2026: el Ministerio de Salud de Tucumán alertó por riesgo de sarampión en países sede

Mundial 2026: el Ministerio de Salud de Tucumán alertó por riesgo de sarampión en países sede

“Es importante que las familias sepan que esta modificación se aplica a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Aquellos nacidos antes de esa fecha continuarán con el esquema anterior, recibiendo su segunda dosis a los cinco años. Nuestra recomendación es conversar siempre con el pediatra de cabecera para revisar el carnet de vacunación y asegurar que esté al día”, añade el doctor Falk.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte
1

El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad
2

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués
3

Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital
4

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina
5

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?
6

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

Más Noticias
El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

Comentarios