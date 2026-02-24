Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

A partir de este año, el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina modifica una de sus fechas clave para la protección infantil: la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (SRP), que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. La dosis, que anteriormente se administraba a los cinco años, ahora se adelanta para ser aplicada entre los 15 y los 18 meses de vida.
La medida tiene como objetivo reforzar la inmunidad de los niños en una etapa temprana y reducir el riesgo de brotes de enfermedades de alto contagio, en línea con las recomendaciones de expertos y el contexto epidemiológico global.
“Adelantar la segunda dosis de la Triple Viral es una decisión estratégica y basada en evidencia científica sólida. Estamos viendo rebrotes de sarampión en distintas partes del mundo, y esta medida nos permite cerrar una ventana de vulnerabilidad de casi cuatro años en la que los niños no tenían el esquema de protección completo. Con este cambio, reforzamos las defensas en una etapa clave del desarrollo infantil y reducimos drásticamente la posibilidad de que el virus circule y genere brotes que afecten a la comunidad”, explica el doctor Nicolás Falk, Jefe de Pediatría en la Clínica Santa Isabel.
Necesidad preventiva
Este ajuste en el calendario responde a una necesidad preventiva. El sarampión, una enfermedad que puede causar complicaciones graves, se previene eficazmente con dos dosis de la vacuna. Al adelantar la segunda dosis, se asegura que los niños alcancen la máxima protección mucho antes.
“Es importante que las familias sepan que esta modificación se aplica a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Aquellos nacidos antes de esa fecha continuarán con el esquema anterior, recibiendo su segunda dosis a los cinco años. Nuestra recomendación es conversar siempre con el pediatra de cabecera para revisar el carnet de vacunación y asegurar que esté al día”, añade el doctor Falk.