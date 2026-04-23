Boca extendió su gran momento con una goleada de visitante

Resumen para apurados
- Boca Juniors goleó 4-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por el Torneo Apertura. Con este triunfo, el equipo clasificó a playoffs y extendió su racha invicta a 14 partidos.
- Con un equipo alternativo tras el Superclásico, el Xeneize superó un inicio adverso y la baja de Ander Herrera para imponerse con goles de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel.
- Este resultado consolida a Boca como firme candidato al título y brinda un impulso anímico clave para enfrentar a Cruzeiro por la Libertadores, demostrando solidez en su plantel.
Boca Juniors ratificó su gran presente con una goleada contundente y oportuna. Sin necesidad de brillar y con un equipo alternativo, el “Xeneize” venció por 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, estiró su racha invicta a 14 partidos y selló la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura. En una noche que había comenzado con contratiempos, el conjunto de Claudio Úbeda volvió a demostrar que atraviesa un momento de solidez y eficacia que lo posiciona como uno de los grandes candidatos.
El contexto no era sencillo. Tras el desgaste físico y emocional que significó la victoria en el Superclásico, el DT optó por rotar nombres pensando en el compromiso del martes por Copa Libertadores ante Cruzeiro. Como si fuera poco, en la previa del encuentro sufrió la baja de Ander Herrera, quien sintió una molestia en el aductor izquierdo durante la entrada en calor. El español, que iba a ser titular, debió ser reemplazado por Milton Delgado y en las próximas horas se conocerá el grado de su lesión, la segunda que sufre en la temporada.
El inicio del partido reflejó esas dificultades. El “Halcón” salió decidido a imponer condiciones, manejó la pelota y dominó el mediocampo. Incluso logró convertir a los cinco minutos, pero el gol de Juan Gutiérrez fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR. Ese aviso marcó el tono de un primer tramo en el que el local fue superior y Boca no encontraba respuestas.
Sin embargo, cuando peor la pasaba, el visitante golpeó. A los 22 minutos, un error en la salida del equipo local cambió el rumbo del partido. Alan Velasco recuperó y asistió de primera a Milton Giménez, que sacó una volea espectacular para clavar la pelota en un ángulo. Hubo un leve desvío en Emiliano Amor que descolocó al arquero Cristopher Fiermarín, pero el mérito fue todo del delantero. Ese gol no solo abrió el marcador, sino que también alteró el desarrollo del juego.
A partir de entonces, Defensa perdió claridad y Boca, sin hacer demasiado, logró acomodarse. El partido se volvió más trabado y con pocas situaciones hasta el cierre del primer tiempo, un escenario que favoreció al conjunto de La Ribera.
En el complemento, el “Xeneize” encontró espacios para lastimar de contra. A los cinco minutos, Exequiel Zeballos protagonizó una gran corrida desde mitad de cancha, eludió a su marcador y definió desviado. Fue un aviso de lo que vendría después. Defensa, empujado por la necesidad, se adelantó en busca del empate, pero le faltó precisión en los metros finales.
La jugada que terminó de quebrar el encuentro llegó a los 31 minutos. Tras una recuperación, Zeballos metió una habilitación precisa para Velasco, que arrancó desde su campo, ganó en velocidad y definió con categoría ante la salida del arquero. El 2 a 0 fue un golpe demasiado duro para el local, que ya no tuvo reacción.
Boca, lejos de conformarse, aprovechó el desconcierto rival. Cuatro minutos más tarde, Leandro Paredes filtró un pase perfecto para Tomás Aranda, que desbordó y asistió a Adam Bareiro para el 3 a 0. El partido ya estaba sentenciado, pero aún quedaba tiempo para una muestra más de contundencia.
En tiempo de descuento, un error de Ever Banegas en la mitad de la cancha derivó en otra contra letal. Miguel Merentiel, que había ingresado desde el banco, eludió al arquero y definió con el arco a su merced para sellar el 4 a 0 definitivo. Una goleada que reflejó la enorme eficacia de un equipo que atraviesa un momento dulce.
El triunfo no solo significó la clasificación a los playoffs, sino que también confirmó una racha impresionante: Boca lleva 14 partidos sin perder, con ocho victorias y seis empates entre todas las competencias. Además, sumó su cuarta victoria consecutiva como visitante, un dato que refuerza su solidez fuera de casa.
La última caída fue el 8 de febrero ante Vélez. Desde entonces, el equipo encontró regularidad, confianza y una identidad que le permite competir en todos los frentes. Sin sobrarle nada desde el juego, pero con una contundencia que marca diferencias, Boca sigue por el buen camino y llega fortalecido a los desafíos que se vienen.