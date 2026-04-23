Secciones
DeportesFútbol

Boca extendió su gran momento con una goleada de visitante

El “Xeneize” venció 4 a 0 a Defensa y Justicia, se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura y acumula 14 partidos sin perder.

FESTEJO AZUL Y AMARILLO. Con Leandro Paredes en el centro, los futbolistas de Boca celebran la gran victoria ante Defensa. FESTEJO AZUL Y AMARILLO. Con Leandro Paredes en el centro, los futbolistas de Boca celebran la gran victoria ante Defensa. Foto de Clarín
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors goleó 4-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por el Torneo Apertura. Con este triunfo, el equipo clasificó a playoffs y extendió su racha invicta a 14 partidos.
  • Con un equipo alternativo tras el Superclásico, el Xeneize superó un inicio adverso y la baja de Ander Herrera para imponerse con goles de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel.
  • Este resultado consolida a Boca como firme candidato al título y brinda un impulso anímico clave para enfrentar a Cruzeiro por la Libertadores, demostrando solidez en su plantel.
Resumen generado con IA

Boca Juniors ratificó su gran presente con una goleada contundente y oportuna. Sin necesidad de brillar y con un equipo alternativo, el “Xeneize” venció por 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, estiró su racha invicta a 14 partidos y selló la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura. En una noche que había comenzado con contratiempos, el conjunto de Claudio Úbeda volvió a demostrar que atraviesa un momento de solidez y eficacia que lo posiciona como uno de los grandes candidatos.

El contexto no era sencillo. Tras el desgaste físico y emocional que significó la victoria en el Superclásico, el DT optó por rotar nombres pensando en el compromiso del martes por Copa Libertadores ante Cruzeiro. Como si fuera poco, en la previa del encuentro sufrió la baja de Ander Herrera, quien sintió una molestia en el aductor izquierdo durante la entrada en calor. El español, que iba a ser titular, debió ser reemplazado por Milton Delgado y en las próximas horas se conocerá el grado de su lesión, la segunda que sufre en la temporada.

El inicio del partido reflejó esas dificultades. El “Halcón” salió decidido a imponer condiciones, manejó la pelota y dominó el mediocampo. Incluso logró convertir a los cinco minutos, pero el gol de Juan Gutiérrez fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR. Ese aviso marcó el tono de un primer tramo en el que el local fue superior y Boca no encontraba respuestas.

Sin embargo, cuando peor la pasaba, el visitante golpeó. A los 22 minutos, un error en la salida del equipo local cambió el rumbo del partido. Alan Velasco recuperó y asistió de primera a Milton Giménez, que sacó una volea espectacular para clavar la pelota en un ángulo. Hubo un leve desvío en Emiliano Amor que descolocó al arquero Cristopher Fiermarín, pero el mérito fue todo del delantero. Ese gol no solo abrió el marcador, sino que también alteró el desarrollo del juego.

A partir de entonces, Defensa perdió claridad y Boca, sin hacer demasiado, logró acomodarse. El partido se volvió más trabado y con pocas situaciones hasta el cierre del primer tiempo, un escenario que favoreció al conjunto de La Ribera.

En el complemento, el “Xeneize” encontró espacios para lastimar de contra. A los cinco minutos, Exequiel Zeballos protagonizó una gran corrida desde mitad de cancha, eludió a su marcador y definió desviado. Fue un aviso de lo que vendría después. Defensa, empujado por la necesidad, se adelantó en busca del empate, pero le faltó precisión en los metros finales.

La jugada que terminó de quebrar el encuentro llegó a los 31 minutos. Tras una recuperación, Zeballos metió una habilitación precisa para Velasco, que arrancó desde su campo, ganó en velocidad y definió con categoría ante la salida del arquero. El 2 a 0 fue un golpe demasiado duro para el local, que ya no tuvo reacción.

Boca, lejos de conformarse, aprovechó el desconcierto rival. Cuatro minutos más tarde, Leandro Paredes filtró un pase perfecto para Tomás Aranda, que desbordó y asistió a Adam Bareiro para el 3 a 0. El partido ya estaba sentenciado, pero aún quedaba tiempo para una muestra más de contundencia.

En tiempo de descuento, un error de Ever Banegas en la mitad de la cancha derivó en otra contra letal. Miguel Merentiel, que había ingresado desde el banco, eludió al arquero y definió con el arco a su merced para sellar el 4 a 0 definitivo. Una goleada que reflejó la enorme eficacia de un equipo que atraviesa un momento dulce.

El triunfo no solo significó la clasificación a los playoffs, sino que también confirmó una racha impresionante: Boca lleva 14 partidos sin perder, con ocho victorias y seis empates entre todas las competencias. Además, sumó su cuarta victoria consecutiva como visitante, un dato que refuerza su solidez fuera de casa.

 La última caída fue el 8 de febrero ante Vélez. Desde entonces, el equipo encontró regularidad, confianza y una identidad que le permite competir en todos los frentes. Sin sobrarle nada desde el juego, pero con una contundencia que marca diferencias, Boca sigue por el buen camino y llega fortalecido a los desafíos que se vienen.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Social y Deportivo Defensa y JusticiaLeandro ParedesMiguel MerentielAdam BareiroAlan VelascoClaudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”
2

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados
3

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones
4

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día
5

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
4

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
5

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Más Noticias
Bajo la lupa: cómo fue el rendimiento de los nueve refuerzos de Atlético en lo que va del Apertura

Bajo la lupa: cómo fue el rendimiento de los nueve refuerzos de Atlético en lo que va del Apertura

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Comentarios