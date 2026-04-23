Boca extendió su gran momento con una goleada de visitante

El contexto no era sencillo. Tras el desgaste físico y emocional que significó la victoria en el Superclásico, el DT optó por rotar nombres pensando en el compromiso del martes por Copa Libertadores ante Cruzeiro. Como si fuera poco, en la previa del encuentro sufrió la baja de Ander Herrera, quien sintió una molestia en el aductor izquierdo durante la entrada en calor. El español, que iba a ser titular, debió ser reemplazado por Milton Delgado y en las próximas horas se conocerá el grado de su lesión, la segunda que sufre en la temporada.